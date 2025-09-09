邊荷律喊話「不要再送零食了」！自曝「制服變緊」決心飲控

中信兄弟啦啦隊的韓籍成員邊荷律。（資料照；記者陳志曲攝）

〔娛樂頻道／台北報導〕中信兄弟啦啦隊的韓籍成員邊荷律來台發展一年多，憑藉甜美笑容和親和力收穫大票粉絲喜愛。不過，熱愛品嚐美食的她近日卻在社群發文，意外引發話題。她直言因為「制服有點變緊了」，決定開始飲食控制，因此希望球迷們別再送零食給她。

邊荷律透露，台灣美食太好吃，打趣表示制服變緊了，雖然不捨粉絲用心準備的零食，但她仍鼓起勇氣婉拒，並感謝大家一直以來的支持與愛心。她也貼心建議，若真的想表達心意，可以改以手寫信代替，因為那份真誠會讓她特別感到幸福。

邊荷律忍痛拒絕粉絲贈送零食。（翻攝Threads）

邊荷律強調，大家不用過度擔心，她依舊會繼續分享美食日常，只是飲控之路需要粉絲多點配合。消息曝光後，球迷紛紛留言打氣，也有人幽默回應「應該是制服縮水了吧！」，還有網友笑稱：「中秋節快到了，先吃月餅烤肉，之後再減肥就好。」

