大牙發聲力挺江祖平！喊話：不讓妳孤單一個人

大牙擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使。（資料照，記者陳奕全攝）大牙擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平踢爆電視台資深副總龔美富之子龔益霆下藥性侵並偷拍，並透露有電視台女同事遭性騷，事件延燒數日，隨著龔美富請辭，目前已進入司法調查。對此，先前在#MeToo事件站出指控「黑人」陳建州性騷的「大牙」周宜霈今也聲援江祖平，表示：「不讓妳或你孤單一個人！」

她指出自己身為拒絕性暴力的倡議大使，和基金會一直都在提倡「only YES means YES」，無論何種類型的性暴力都是零容忍，基金會也一直持續努力在接住受害者，不讓妳或你孤單一個人。

大牙現在正在拍三立八點檔《百味人生》，仍挺出為江祖平發聲，她表示當事人已表示一切進入司法調查，盼儘早能查明真相，相信電視台也會秉公處理，讓正義得以延續。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

