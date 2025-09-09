晴時多雲

娛樂 最新消息

影片掀虐狗爭議！若盈急發文致歉 經紀公司也出手止血

若盈未制止餵狗喝酒行為遭出征。（組合照，翻攝自IG）若盈未制止餵狗喝酒行為遭出征。（組合照，翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕年僅19歲的網紅若盈，過去因與歌手魏如萱及前男友Ian的感情糾葛曾引發關注，如今又因一支影片再度陷入爭議。她近日到海邊遊玩時，拍下「狗喝啤酒」的畫面並上傳社群，立刻引來網友撻伐，痛批行為涉及虐待動物，留言直言：「狗不能代謝酒精，你不知道嗎？」事件迅速在網路延燒。

風波爆發後，若盈於今（8）日晚間在IG限動公開道歉。她澄清影片中的狗並非自己飼養，而是當地居民的寵物，雖然餵酒的行為出自路人，但她坦言當時未能立即阻止並選擇拍攝分享，確實「處理不當」，對此感到非常懊悔她也承諾會持續關注並學習動保的知識

所屬經紀公司也同步出面滅火，強調當時並非若盈親手餵酒，但承認她沒有即時制止，確實欠缺妥善應對。公司表示，若盈已深刻檢討，並將持續反省。

若盈所屬經紀公司「有享娛樂」聲明：

關於本公司旗下網紅若盈於9月6日在社群媒體所發布的限時動態影片，感謝各位媒體朋友關心，本公司對此事件所引起社會大眾關注、耗費社會資源，先致上最大歉意。

經與若盈本人確認後，得知該影片是若盈自行前往苗栗衝浪時所拍攝，而影片中「餵狗喝酒」的人士為非飼主的路人，影片中的狗則是當地居民所飼養的狗。

雖然「餵狗喝酒」並非若盈本人行為，但其實若盈當下應能有更積極的作為，而非消極助長此風，更不應以此拍攝影片發布社群媒體而無其他積極處置；若盈對此已持續深切反省與檢討，亦承諾未來會積極投入動物保護之行動。

本公司亦再次抱歉此事所占用之社會資源，未來亦將加強旗下網紅/藝人之觀念宣導。然，網路上有許多不實報導與發言，本公司特此澄清本件情況，希望能讓各大媒體與大眾能基於事實做評論，不要誤導大眾。讓我們都能在保護動物的前提下有更清楚的認知做出正確的行動。謝謝大家。

有享娛樂股份有限公司

