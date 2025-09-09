晴時多雲

娛樂 最新消息

女兒外貌被批評 劉雨柔公開臭罵「某些八婆」

劉雨柔婚後迎來愛女「小花生」。（翻攝自臉書）劉雨柔婚後迎來愛女「小花生」。（翻攝自臉書）

〔記者王靖惟／台北報導〕女星劉雨柔與職籃球星胡凱翔登記結婚，並迎來愛女「小花生」。劉雨柔初為人母常透過社群分享自己的育兒心得，今卻罕見動怒表示「我女兒絕對是我的底線」，對此事她不再容忍。

劉雨柔在限時動態開嗆某些八婆。（翻攝自IG）劉雨柔在限時動態開嗆某些八婆。（翻攝自IG）

劉雨柔近日遇上有人點評女兒的長相，直接在IG限時動態中開嗆某些八婆跟閒人，並稱「我女兒絕對是我的底線」她表示看孩子時用眼睛看就好，「嘴巴有多緊就閉多緊」，「不要在那邊給我長得像什麼、比例怎麼樣、體型怎麼樣，小孩怎樣又怎樣，乾你屁事？有人問你觀後感嗎？」她更毫不客氣地反嗆：「你先回家照鏡子看看自己長怎樣吧！」對於孩子受到品頭論足和閒言閒語，她強調自己不會吞忍「天王老子我也不會客氣」

面對有些人勸她「忍一下就過了」，劉雨柔表示「要忍你自己去忍。面對八婆跟閒人，我是客氣不了一點。千萬不要挑戰每一個媽媽的底線，尤其是我。」堅絕不願姑息

