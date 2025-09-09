晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題）記錄最甜蜜時刻！盤點天王天后求婚金句 浪漫霸氣成範本

〔記者陳慧玲／專題報導〕美國天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce），8月底發出訂婚宣言，最近崔維斯首次以「未婚妻」介紹泰勒絲時，還是覺得有點不可思議，回想求婚當下還是很緊張，而當時泰勒絲在社群分享喜訊：「你們的英文老師和體育老師要結婚了！」至今已有超過3600萬人按讚祝福，破了Instagram紀錄。

泰勒絲（右）與球星崔維斯凱爾西訂婚，引起全球粉絲關注。（翻攝自IG）泰勒絲（右）與球星崔維斯凱爾西訂婚，引起全球粉絲關注。（翻攝自IG）

泰勒絲在崔維斯家中花園被求婚，她充滿幽默感的訂婚宣言也讓網友津津樂道，事實上東西方演藝圈不少天王天后的求婚與被求婚時刻，都出現感人金句，有的簡單動人，有的霸氣十足，都讓粉絲留下深刻印象。

林宥嘉（右）當年向丁文琪（左）求婚成功，帶動「她說好」熱潮。（翻攝自IG）林宥嘉（右）當年向丁文琪（左）求婚成功，帶動「她說好」熱潮。（翻攝自IG）

林宥嘉與老婆丁文琪，有一對可愛兒女，當年他發表求婚成功喜訊，開心分享：「她說好！」粉絲直誇是「2016年最甜的一句話。」知名《爽爽貓》插畫家吳政安也表示：「可能是2016最浪漫的3個字！」那陣子不少網友成功求婚後，都會模仿林宥嘉金句「她說好！」表達喜悅之情，簡單3個字成了「範本」。

蕭敬騰（右）的經紀人老婆林有慧一直是他工作上的堅強後盾。（翻攝自IG）蕭敬騰（右）的經紀人老婆林有慧一直是他工作上的堅強後盾。（翻攝自IG）

蕭敬騰最近剛在大巨蛋完成致敬林智勝引退的演出，經紀人老婆「Summer」林有慧一直是他工作上最有力後盾，2023年6月底他在求婚時說出：「我要彌補我以前，大家看不到我對妳的愛，從今天開始我要用力，用我一生去愛！」之後拿出戒指單膝下跪問Summer：「妳願意嫁給我嗎？」除了求婚時刻甜蜜，蕭敬騰在婚宴上的誓言也讓網友叫絕，他喊出：「我想跟全世界說，六月是夏天，夏天是Summer，Summer是林有慧，林有慧是我老婆，林有慧我愛妳！」霸氣又浪漫。

同屬霸氣派的還有演出過《何以笙簫默》、 《甜蜜的你》等電影及戲劇的前EXO成員黃子韜，去年8月黃子韜拿出事先準備的花束，霸氣對著徐藝洋直呼：「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」徐藝洋頓時感動落淚回答：「我敢！」這求婚一幕同樣讓粉絲難忘。

李榮浩（右）當年平實的求婚台詞，卻讓楊丞琳尖叫又手抖。（翻攝自IG）李榮浩（右）當年平實的求婚台詞，卻讓楊丞琳尖叫又手抖。（翻攝自IG）

前陣子楊丞琳身體不適動了一場手術，老公李榮浩貼心陪伴，當年李榮浩把求婚大事安排在生日當天，也是增加成功率的好例子。2019年7月11日，李榮浩選在生日當天驚喜求婚，事後開心表示：「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝妳答應我。」當時李榮浩單膝下跪，楊丞琳驚喜尖叫並接過求婚花束時，激動說：「我手在發抖！」李榮浩拿出鑽戒說出：「嫁給我好好不好？」最平實的求婚話卻讓楊丞琳淚崩，點頭答應。

韋禮安剛推出新EP，他的求婚台詞曾說：「當你碰到對的人，想要跟她共度下半輩子，會希望下半輩子趕快開始。」隨即單膝下跪向女友說：「請妳嫁給我！」如今夫妻感情甜蜜，日前韋禮安還帶老婆去看五月天演唱會「追星」

熊仔最近升格當爸爸，老婆李優生了可愛女兒，去年10月底熊仔分享求婚宣言：「如果有天妳走在我身邊，最好的一面為妳呈現。」李優也寫道：「相看兩不厭的眷戀。」都讓網友覺得浪漫。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中