（專題）記錄最甜蜜時刻！盤點天王天后求婚金句 浪漫霸氣成範本

〔記者陳慧玲／專題報導〕美國天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce），8月底發出訂婚宣言，最近崔維斯首次以「未婚妻」介紹泰勒絲時，還是覺得有點不可思議，回想求婚當下還是很緊張，而當時泰勒絲在社群分享喜訊：「你們的英文老師和體育老師要結婚了！」至今已有超過3600萬人按讚祝福，破了Instagram紀錄。

泰勒絲（右）與球星崔維斯凱爾西訂婚，引起全球粉絲關注。（翻攝自IG）

泰勒絲在崔維斯家中花園被求婚，她充滿幽默感的訂婚宣言也讓網友津津樂道，事實上東西方演藝圈不少天王天后的求婚與被求婚時刻，都出現感人金句，有的簡單動人，有的霸氣十足，都讓粉絲留下深刻印象。

林宥嘉（右）當年向丁文琪（左）求婚成功，帶動「她說好」熱潮。（翻攝自IG）

林宥嘉與老婆丁文琪，有一對可愛兒女，當年他發表求婚成功喜訊，開心分享：「她說好！」粉絲直誇是「2016年最甜的一句話。」知名《爽爽貓》插畫家吳政安也表示：「可能是2016最浪漫的3個字！」那陣子不少網友成功求婚後，都會模仿林宥嘉金句「她說好！」表達喜悅之情，簡單3個字成了「範本」。

蕭敬騰（右）的經紀人老婆林有慧一直是他工作上的堅強後盾。（翻攝自IG）

蕭敬騰最近剛在大巨蛋完成致敬林智勝引退的演出，經紀人老婆「Summer」林有慧一直是他工作上最有力後盾，2023年6月底他在求婚時說出：「我要彌補我以前，大家看不到我對妳的愛，從今天開始我要用力，用我一生去愛！」之後拿出戒指單膝下跪問Summer：「妳願意嫁給我嗎？」除了求婚時刻甜蜜，蕭敬騰在婚宴上的誓言也讓網友叫絕，他喊出：「我想跟全世界說，六月是夏天，夏天是Summer，Summer是林有慧，林有慧是我老婆，林有慧我愛妳！」霸氣又浪漫。

同屬霸氣派的還有演出過《何以笙簫默》、 《甜蜜的你》等電影及戲劇的前EXO成員黃子韜，去年8月黃子韜拿出事先準備的花束，霸氣對著徐藝洋直呼：「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」徐藝洋頓時感動落淚回答：「我敢！」這求婚一幕同樣讓粉絲難忘。

李榮浩（右）當年平實的求婚台詞，卻讓楊丞琳尖叫又手抖。（翻攝自IG）

前陣子楊丞琳身體不適動了一場手術，老公李榮浩貼心陪伴，當年李榮浩把求婚大事安排在生日當天，也是增加成功率的好例子。2019年7月11日，李榮浩選在生日當天驚喜求婚，事後開心表示：「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝妳答應我。」當時李榮浩單膝下跪，楊丞琳驚喜尖叫並接過求婚花束時，激動說：「我手在發抖！」李榮浩拿出鑽戒說出：「嫁給我好好不好？」最平實的求婚話卻讓楊丞琳淚崩，點頭答應。

韋禮安剛推出新EP，他的求婚台詞曾說：「當你碰到對的人，想要跟她共度下半輩子，會希望下半輩子趕快開始。」隨即單膝下跪向女友說：「請妳嫁給我！」如今夫妻感情甜蜜，日前韋禮安還帶老婆去看五月天演唱會「追星」

熊仔最近升格當爸爸，老婆李優生了可愛女兒，去年10月底熊仔分享求婚宣言：「如果有天妳走在我身邊，最好的一面為妳呈現。」李優也寫道：「相看兩不厭的眷戀。」都讓網友覺得浪漫。

