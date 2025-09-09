晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

佐藤健健身到一半「搞消失」 邊跑邊撩妹日網熱議

佐藤健（右起）、志尊淳、町田啓太相約健身。（翻攝自YouTube）佐藤健（右起）、志尊淳、町田啓太相約健身。（翻攝自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕佐藤健日前在個人YouTube頻道上傳一支健身影片，只見他和日劇《玻璃之心》志尊淳、町田啓太相約健身；原以為是看到正能量爆棚、偶像揮汗如雨的模樣，不料佐藤健一個舉動引來日網負面觀感。

佐藤健被直擊疑似和陌生女性搭訕。（翻攝自YouTube）佐藤健被直擊疑似和陌生女性搭訕。（翻攝自YouTube）

佐藤健和兩位演員好友前往東京澀谷某網美健身房，3人在專業教練指導下，準備鍛鍊胸、背肌，只是影片到了中段，可見志尊淳進行肩部訓練時，鏡頭掃到佐藤健突然改去跑步機，和隔壁女性交談，雖然一度又回到兩位好友身邊，沒多久又二度離席，跑去和其他女性搭話，讓志尊和町田忍不住露出困惑表情。

志尊淳（左）和町田啓太眼睜睜看著佐藤健「消失」疑似和妹搭訕。（翻攝自YouTube）志尊淳（左）和町田啓太眼睜睜看著佐藤健「消失」疑似和妹搭訕。（翻攝自YouTube）

日媒報導，該健身房位於表參道，吸引不少年輕女性前來運動，佐藤健突如其來的舉動引發網友熱議；部分粉絲表示「運動到一半，發現旁邊是佐藤健，肯定很開心」，但更多負面聲音湧出，表示「在健身房任意搭訕他人就是失禮」。

日本網友稱，「這是月費3萬日幣的表參道高檔健身房，佐藤健任意搭話有點沒禮貌」、「雖然佐藤健不是大叔，但多數女生都在專心運動，只因為他是佐藤健，就無所謂了嗎？」

另有人表示，「健身房是專注自我，不和他人過多交流的私人空間，運動的人通常不會特別化妝，也不想被人注視，此種情況下，最好不要隨意打擾專心訓練的人」。

也有網友忿忿不平說，「有些常客會主動教導女性使用器材，但多半是藉口搭訕，甚至導致有人不願再去健身房」，「即使佐藤健可能為了影片做效果，此舉仍讓人忍不住皺眉」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中