佐藤健健身到一半「搞消失」 邊跑邊撩妹日網熱議

佐藤健（右起）、志尊淳、町田啓太相約健身。（翻攝自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕佐藤健日前在個人YouTube頻道上傳一支健身影片，只見他和日劇《玻璃之心》志尊淳、町田啓太相約健身；原以為是看到正能量爆棚、偶像揮汗如雨的模樣，不料佐藤健一個舉動引來日網負面觀感。

佐藤健被直擊疑似和陌生女性搭訕。（翻攝自YouTube）

佐藤健和兩位演員好友前往東京澀谷某網美健身房，3人在專業教練指導下，準備鍛鍊胸、背肌，只是影片到了中段，可見志尊淳進行肩部訓練時，鏡頭掃到佐藤健突然改去跑步機，和隔壁女性交談，雖然一度又回到兩位好友身邊，沒多久又二度離席，跑去和其他女性搭話，讓志尊和町田忍不住露出困惑表情。

志尊淳（左）和町田啓太眼睜睜看著佐藤健「消失」疑似和妹搭訕。（翻攝自YouTube）

日媒報導，該健身房位於表參道，吸引不少年輕女性前來運動，佐藤健突如其來的舉動引發網友熱議；部分粉絲表示「運動到一半，發現旁邊是佐藤健，肯定很開心」，但更多負面聲音湧出，表示「在健身房任意搭訕他人就是失禮」。

日本網友稱，「這是月費3萬日幣的表參道高檔健身房，佐藤健任意搭話有點沒禮貌」、「雖然佐藤健不是大叔，但多數女生都在專心運動，只因為他是佐藤健，就無所謂了嗎？」

另有人表示，「健身房是專注自我，不和他人過多交流的私人空間，運動的人通常不會特別化妝，也不想被人注視，此種情況下，最好不要隨意打擾專心訓練的人」。

也有網友忿忿不平說，「有些常客會主動教導女性使用器材，但多半是藉口搭訕，甚至導致有人不願再去健身房」，「即使佐藤健可能為了影片做效果，此舉仍讓人忍不住皺眉」。

