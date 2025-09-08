御用編劇大爆料！游乃海合作杜琪峯「好痛苦」看不懂他要什麼

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕國家影視聽中心策劃主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」繼8月邀請香港名導杜琪峯前進新莊後，9月找來銀河映像御用編劇游乃海；游乃海昨（7）開辦「大師講堂」，大爆和杜琪峯合作曾覺得「過程好痛苦好困難！」

國家影視聽中心7日放映完《柔道龍虎榜》，立即舉辦80分鐘的游乃海編劇大師講堂。（國家影視聽中心提供）

游乃海從電視圈跨足電影圈，自銀河映像於1996年成立以來，一直都是創作團隊的靈魂人物之一，他作為杜琪峯、韋家輝的左右手，憑藉聯合編劇的《PTU》（2003）、《柔道龍虎榜》（2004）和《黑社會》（2005）三度獲得金馬獎最佳原著劇本獎，更在2007年以導演身份拍出處女作《跟蹤》（2007），獲得第27屆香港電影金像獎新晉導演獎，以及最佳電影、最佳導演和最佳編劇提名。

影視聽中心放映完《柔道龍虎榜》後，立即舉辦80分鐘的游乃海編劇大師講堂；該片是杜琪峯導演相當偏愛的作品，對游乃海而言也是非常難忘的工作回憶。

游乃海表示，寫第一稿的《柔道龍虎榜》很快就被杜琪峯導演推翻了，因為他希望這部勵志片能夠更有個人風格、個人情懷，並延續早期日劇塑造出的氛圍，「但哪怕是我重看了那些日本電視劇，我還是不知道他想要表達什麼。我完全進不到杜生的電影世界裡面！」

游乃海分享創作《柔道龍虎榜》真的是好痛苦、好困難的過程。（國家影視聽中心提供）

游乃海憶起當初寫本的苦惱依然歷歷在目，他坦言：「真的是好痛苦好困難的過程，寫劇本的時候好多問題我都想不透：為什麼郭富城那個角色要先打斷別人的手，再進到酒吧裡跟古天樂對打？為什麼會有一個所有人都學過柔道的世界？這是什麼世界？」全場觀眾被「真心話」逗得哈哈大笑。

細數為銀河映像創作近30部劇本，遇到的瓶頸與成就感都同樣令外界難以想像。游乃海後來回憶，他認為杜琪峯導演並非編劇出身，導演背景的他擅長畫面敘事，本來就比較難用文字邏輯和編劇具體溝通。「但也因為跟杜生合作，讓我真的很幸運可以遇到劉青雲。」

游乃海說，當初杜琪峯導演鼓勵他多和劉青雲接觸，因為劉青雲不只是演員，在故事創作和螢幕表演方面都很有心得，「在我沒有滿足感的創作階段裡，他啟發我很多。」

