晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

御用編劇大爆料！游乃海合作杜琪峯「好痛苦」看不懂他要什麼

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕國家影視聽中心策劃主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」繼8月邀請香港名導杜琪峯前進新莊後，9月找來銀河映像御用編劇游乃海；游乃海昨（7）開辦「大師講堂」，大爆和杜琪峯合作曾覺得「過程好痛苦好困難！」

國家影視聽中心7日放映完《柔道龍虎榜》，立即舉辦80分鐘的游乃海編劇大師講堂。（國家影視聽中心提供）國家影視聽中心7日放映完《柔道龍虎榜》，立即舉辦80分鐘的游乃海編劇大師講堂。（國家影視聽中心提供）

游乃海從電視圈跨足電影圈，自銀河映像於1996年成立以來，一直都是創作團隊的靈魂人物之一，他作為杜琪峯、韋家輝的左右手，憑藉聯合編劇的《PTU》（2003）、《柔道龍虎榜》（2004）和《黑社會》（2005）三度獲得金馬獎最佳原著劇本獎，更在2007年以導演身份拍出處女作《跟蹤》（2007），獲得第27屆香港電影金像獎新晉導演獎，以及最佳電影、最佳導演和最佳編劇提名。

影視聽中心放映完《柔道龍虎榜》後，立即舉辦80分鐘的游乃海編劇大師講堂；該片是杜琪峯導演相當偏愛的作品，對游乃海而言也是非常難忘的工作回憶。

游乃海表示，寫第一稿的《柔道龍虎榜》很快就被杜琪峯導演推翻了，因為他希望這部勵志片能夠更有個人風格、個人情懷，並延續早期日劇塑造出的氛圍，「但哪怕是我重看了那些日本電視劇，我還是不知道他想要表達什麼。我完全進不到杜生的電影世界裡面！」

游乃海分享創作《柔道龍虎榜》真的是好痛苦、好困難的過程。（國家影視聽中心提供）游乃海分享創作《柔道龍虎榜》真的是好痛苦、好困難的過程。（國家影視聽中心提供）

游乃海憶起當初寫本的苦惱依然歷歷在目，他坦言：「真的是好痛苦好困難的過程，寫劇本的時候好多問題我都想不透：為什麼郭富城那個角色要先打斷別人的手，再進到酒吧裡跟古天樂對打？為什麼會有一個所有人都學過柔道的世界？這是什麼世界？」全場觀眾被「真心話」逗得哈哈大笑。

細數為銀河映像創作近30部劇本，遇到的瓶頸與成就感都同樣令外界難以想像。游乃海後來回憶，他認為杜琪峯導演並非編劇出身，導演背景的他擅長畫面敘事，本來就比較難用文字邏輯和編劇具體溝通。「但也因為跟杜生合作，讓我真的很幸運可以遇到劉青雲。」

游乃海說，當初杜琪峯導演鼓勵他多和劉青雲接觸，因為劉青雲不只是演員，在故事創作和螢幕表演方面都很有心得，「在我沒有滿足感的創作階段裡，他啟發我很多。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中