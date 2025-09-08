晴時多雲

娛樂 最新消息

李芷霖私下狂罵李多慧？ 本人親上火線澄清

味全龍啦啦隊副隊長「霖霖」李芷霖親自出面駁斥謠言。（翻攝自IG）味全龍啦啦隊副隊長「霖霖」李芷霖親自出面駁斥謠言。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕味全龍啦啦隊副隊長「霖霖」李芷霖，先前被爆料向球星前男友林庭謙求償6千萬「青春補償費」，氣得她直喊報警。沒想到最近網路上又有人表示有李芷霖狂罵李多慧的對話錄音在網路瘋傳，讓李芷霖親上火線，直指有人刻意抹黑，更提出4點，強調對話紀錄跟指控全都是捏造。

網路上謠傳李芷霖瘋狂說李多慧壞話，還有對話檔流出。（本報資料照，記者王文麟攝）網路上謠傳李芷霖瘋狂說李多慧壞話，還有對話檔流出。（本報資料照，記者王文麟攝）

網友爆料李芷霖私底下常說李多慧壞話，又抱怨其男友林庭謙和他的家人。對此，李芷霖發文駁斥「與發文帳號完全不認識，這些對話從何而來？相信多數人已知該造謠造假抹黑者具有P圖製作假素材的能力」。

李芷霖出面發文澄清，自己根本和發文帳號不認識。（翻攝自IG）李芷霖出面發文澄清，自己根本和發文帳號不認識。（翻攝自IG）

李芷霖表示，無論被指控「勒索6千萬」、「介入別人婚姻」、「霸凌」、「假造記錄罵李多慧」全部都不是事實。李芷霖更強調「IG的對話紀錄，我心信也不會像造假的那樣對話框的間隔那麼不一致」。她也指出，之所以出面澄清是因為要對球隊、球迷、粉絲、朋友負責。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

