粉絲狂喊鄭秀圓！JESSICA秒回「搥你喔」超可愛

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流女神JESSICA昨（7）在TICC辦見面會，讓全場金星（粉絲名）幸福又HIGH爆！她身穿最愛的粉色小禮服，露出雪白香肩與修長美腿，演唱歌曲《Fly》，甜美嗓音加上曼妙舞姿融化全場。

JESSICA露出大長腿，狀態美麗動人。（亞士傳媒提供）

為了這次來台，JESSICA卯足心力準備，她表示很喜歡這次活動主題所說的「『星星』相惜」，沒有金星一路支持，她不會走到今天，當中還特別做出多款不同角度的愛心灑糖手勢，開放大家拍好拍滿，更宣布好消息「正在準備新專輯」。

JESSICA這陣子中文進步神速，談話間不少都以中文回應，可愛的她也接受挑戰說：「那我們TRY TRY吧！」，但還是有些字句比較難表達，她便俏皮的用中文說：「翻譯姐姐也有工作要做。」讓大家笑成一團。

活動上JESSICA也玩起快問快答，自爆喜歡吃牛肉麵，平常沒事在家最喜歡呈現「躺西卡」狀態，至於起床後，則都有乖乖聽金星的話「喝熱水」好好養身，當聽到台下金星搞笑喊，之前有粉絲諧音呼喊她為「鄭秀圓」時，她甜笑不已，故意做出「搥你喔！」的手勢，氣氛超歡樂。

JESSICA來台舉辦FAN CONCERT寵粉。（亞士傳媒提供）

這次JESSICA帶來三種語言的歌單，瞬間化身成「國際咖（卡）」，包括韓文歌《Summer Storm》、《Because It's Spring》與《Golden Sky》，英文歌則有《beep beep》，更準備告五人的《唯一》，足見她的細膩用心。

