晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粉絲狂喊鄭秀圓！JESSICA秒回「搥你喔」超可愛

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流女神JESSICA昨（7）在TICC辦見面會，讓全場金星（粉絲名）幸福又HIGH爆！她身穿最愛的粉色小禮服，露出雪白香肩與修長美腿，演唱歌曲《Fly》，甜美嗓音加上曼妙舞姿融化全場。

JESSICA露出大長腿，狀態美麗動人。（亞士傳媒提供）JESSICA露出大長腿，狀態美麗動人。（亞士傳媒提供）

為了這次來台，JESSICA卯足心力準備，她表示很喜歡這次活動主題所說的「『星星』相惜」，沒有金星一路支持，她不會走到今天，當中還特別做出多款不同角度的愛心灑糖手勢，開放大家拍好拍滿，更宣布好消息「正在準備新專輯」。

JESSICA這陣子中文進步神速，談話間不少都以中文回應，可愛的她也接受挑戰說：「那我們TRY TRY吧！」，但還是有些字句比較難表達，她便俏皮的用中文說：「翻譯姐姐也有工作要做。」讓大家笑成一團。

活動上JESSICA也玩起快問快答，自爆喜歡吃牛肉麵，平常沒事在家最喜歡呈現「躺西卡」狀態，至於起床後，則都有乖乖聽金星的話「喝熱水」好好養身，當聽到台下金星搞笑喊，之前有粉絲諧音呼喊她為「鄭秀圓」時，她甜笑不已，故意做出「搥你喔！」的手勢，氣氛超歡樂。

JESSICA來台舉辦FAN CONCERT寵粉。（亞士傳媒提供）JESSICA來台舉辦FAN CONCERT寵粉。（亞士傳媒提供）

這次JESSICA帶來三種語言的歌單，瞬間化身成「國際咖（卡）」，包括韓文歌《Summer Storm》、《Because It's Spring》與《Golden Sky》，英文歌則有《beep beep》，更準備告五人的《唯一》，足見她的細膩用心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中