aepsa Winter演唱會收小泡芙！這些韓星也都愛這一味

韓國女團aespa日前在首爾展開第三次巡迴演唱會。（翻攝自X）

〔記者張宇嫺／台北報導〕韓國大勢女團aespa日前在首爾展開第三次巡迴演唱會，在搭著花車繞場的環節中，成員Winter收下粉絲遞上的「義美小泡芙」畫面被拍下，引起台灣粉絲熱烈討論。

接過小泡芙的Winter表情有點心虛。（翻攝自X@SORBET_01）

Winter事後在直播中提及此事。（翻攝自Weverse）

事後，Winter開直播時提及此事，她透露其實當時是規定不能收禮物的，不過看到是喜歡的餅乾，而且還是草莓口味的，就情不自禁的接過來了，直呼：「根本犯規啊，怎麼能準備我喜歡的零食呢...」。

去年（2024）8月aespa來台時，Winter在機場就有收到粉絲送的義美小泡芙。（資料照，記者姚介修攝）

事實上，2024年8月aespa展開第二次巡迴演唱會來台時，一抵達桃園機場就有粉絲送給Winter義美小泡芙，她之後也PO出與小泡芙的自拍，還大力稱讚「這個餅乾好好吃」。

Winter與小泡芙自拍，大讚很好吃。（翻攝自Weverse）

2024年4月，IU抵台，開心收下粉絲贈送的小泡芙。（資料照，記者朱沛雄攝）

喜愛義美小泡芙的韓星不只有Winter，先前IU來台，也多次表達了對小泡芙的喜愛；BLACKPINK的Jennie有次被粉絲接機，拒絕了所有粉絲遞來的禮物，唯獨接下了一包義美小泡芙。

BP Jennie收下粉絲送的小泡芙。（翻攝自YouTube）

