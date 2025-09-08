晴時多雲

娛樂 電影

小林幸子出道61年拒絕扮龍 為《電影版小林家的龍女僕》點頭

小林幸子（中）穿上《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》的角色服裝出席宣傳活動。（翻攝自X）小林幸子（中）穿上《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》的角色服裝出席宣傳活動。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕出道61年的日本演歌天后小林幸子經常以超前衛的大型裝扮讓人耳目一新，更曾經在第60為紅白歌合戰當中打造重達5頓、高9公尺的「紅白媽祖婆」成為經典。她為動畫《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》演唱片尾〈我們的日子〉更獻聲康娜父親軍隊勢力的龍族領導者，日前出席電影前夜祭時，穿著龍造型服裝大爆料：其實我本來立刻拒絕了。

小林幸子曾打造過超驚人的「紅白媽祖婆」。（翻攝自YouTube）小林幸子曾打造過超驚人的「紅白媽祖婆」。（翻攝自YouTube）

穿著龍造型服裝的小林幸子說，在她演藝生涯的61年當中，穿過各式各樣服裝，但她第一次看到這麼可愛又逗趣的布偶裝，卻立刻拒絕。她笑著回答：這根本是我的「龍出道秀」，其實一開始接到這個提案時，我可是立刻拒絕的喔！

不過當小林幸子聽到導演說已經照著她的身材尺寸做好了，所以不穿不行，小林幸子也就乖乖穿上。她的說法讓全場哈哈大笑，事實也證明，這套服裝很適合她。

小林幸子來台演唱時的誇張演出服。（本報資料照，記者胡舜翔攝）小林幸子來台演唱時的誇張演出服。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

小林幸子在每年除夕夜的「NHK紅白歌合戰」總是壓軸演出，帶給觀眾各式各樣的震撼。2019年她到台灣演唱時，造型也相當驚人，銀白亮麗的女王服，煞是威風。2016年小林幸子受邀到羅德主場開球時背著羽毛翅膀站在超跑上颯爽進場，接著又拿火箭炮開球，讓人感嘆，她絕對是最前衛的女歌星。

小林幸子到球場如同在紅白一般，以非常華麗的方式登場。（翻攝自「太平洋聯盟TV」）小林幸子到球場如同在紅白一般，以非常華麗的方式登場。（翻攝自「太平洋聯盟TV」）

小林幸子拿著「火箭炮」來開球。（翻攝自「太平洋聯盟TV」）小林幸子拿著「火箭炮」來開球。（翻攝自「太平洋聯盟TV」）

