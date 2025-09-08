林懷民《幾米男孩的100次勇敢》首次移師港都 FOCASA馬戲藝術節有彩蛋

〔記者陳慧玲／台北報導〕第二屆FOCASA馬戲藝術節將於10月在高雄展覽館輕軌站旁大草地登場，除了邀請12個世界級作品演出，另外《幾米男孩的100次勇敢》也將首度移師高雄演出，擔任導演的林懷民表示：「很高興到高雄演出，而且是在港邊演耶，很興奮！」

《幾米男孩的100次勇敢》10月將到高雄演出。（FOCASA提供）

由FOCASA馬戲團主辦的馬戲藝術節，將帶來林懷民×幾米xFOCASA的節目《幾米男孩的100次勇敢》，這套節目今年曾在台南連演27場，3萬張門票完售，當時旺福樂團曾親臨台南看演出，大讚馬戲演員「台上10分鐘，台下10年功」，更發願未來能挑戰「小丑踩球」出場。這次旺福和金曲最佳樂團宇宙人都將成為馬戲藝術節「彩蛋」。

請繼續往下閱讀...

《幾米男孩的100次勇敢》將在FOCASA馬戲藝術節登場。（FOCASA提供）

旺福回憶台南場欣賞《幾米男孩的100次勇敢》，觀眾齊聲幫男孩主角倒立數數字，「大家越喊越用力、越喊越投入，我們都超級入戲，最後大喊到100的那刻，全部人都真心一起歡呼，感覺超棒！」宇宙人則笑稱團員方Q最適合挑戰特技，「他總會突發奇想的想一些特別演出，搞不好年底小巨蛋演出，他就能帶來驚喜橋段！」

旺福樂團將在FOCASA馬戲藝術節演出。（FOCASA提供）

10月5日、12日，旺福與宇宙人將於分別於戶外港邊馬戲樂園演出，另外宇宙人透露最期待看到展現超越人類極限演出的澳洲引力神話馬戲團的《一萬小時》，「因為跟我們的歌曲同名，一定會很好看！很期待看到不一樣的馬戲演出。」旺福則對英國狂歡頑童馬戲團《飛天大亂鬥》、笑點連發的澳洲蠢蛋聯盟《垃圾出任務》，以及芬蘭×比利時的果醬俱樂部《玩具總動員》、瑞士彈跳玩具劇團《小（丑）馬戲》都很有興趣。

澳洲引力神話馬戲團的《一萬小時》剛好和宇宙人歌曲同名。（FOCASA提供）

宇宙人將在FOCASA馬戲藝術節演出。（FOCASA提供）

FOCASA馬戲藝術節，將於10月3至6日，以及10月10至12日兩個週末假日登場，有興趣的民眾可以透過TixFun平台購票。

