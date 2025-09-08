晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

威尼斯影后辛芷蕾 胸前紅玫瑰並非紋身

威尼斯新科影后辛芷蕾胸前綻放的玫瑰不是刺青，而是立體網紗裝飾。（翻攝自IG）威尼斯新科影后辛芷蕾胸前綻放的玫瑰不是刺青，而是立體網紗裝飾。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕39歲中國演員辛芷蕾以電影《日掛中天》於第82屆威尼斯影展封后，她的紅毯戰袍大開胸口，然而更令人矚目的卻是胸前盛放的玫瑰，很多人都驚訝辛芷蕾竟然大膽在胸前刺青，還是如此大片的圖案。沒想到，真相是綻放的玫瑰不是刺青，而是立體網紗裝飾。

辛芷蕾身上的玫瑰花立體網紗裝飾製作耗時至少200小時。（翻攝自IG）辛芷蕾身上的玫瑰花立體網紗裝飾製作耗時至少200小時。（翻攝自IG）

根據設計團隊透露，辛芷蕾胸口的玫瑰花立體網紗裝飾，製作需耗時200小時。深紅絲絨製成的花瓣鑲嵌上碎鑽，經過層層堆疊，走動時會隨燈光折射出細膩光澤，宛如真正的花朵在辛芷蕾的鎖骨間搖曳。

辛芷蕾憑著《日掛中天》奪后，胸前的立體網紗玫瑰裝飾，更與她主演的女性題材電影相呼應。（翻攝自IG）辛芷蕾憑著《日掛中天》奪后，胸前的立體網紗玫瑰裝飾，更與她主演的女性題材電影相呼應。（翻攝自IG）

辛芷蕾憑著《日掛中天》奪后，胸前的立體網紗玫瑰裝飾，更與她主演的女性題材電影相呼應，象徵熱烈與堅韌，外媒也以「東方的熱烈玫瑰」盛讚。

辛芷蕾此次在威尼斯奪下影后，也讓她成為繼鞏俐、葉德嫻之後第三位於威尼斯封后的華語女星，更打破長達13年的「影后荒」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中