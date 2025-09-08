威尼斯影后辛芷蕾 胸前紅玫瑰並非紋身

威尼斯新科影后辛芷蕾胸前綻放的玫瑰不是刺青，而是立體網紗裝飾。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕39歲中國演員辛芷蕾以電影《日掛中天》於第82屆威尼斯影展封后，她的紅毯戰袍大開胸口，然而更令人矚目的卻是胸前盛放的玫瑰，很多人都驚訝辛芷蕾竟然大膽在胸前刺青，還是如此大片的圖案。沒想到，真相是綻放的玫瑰不是刺青，而是立體網紗裝飾。

辛芷蕾身上的玫瑰花立體網紗裝飾製作耗時至少200小時。（翻攝自IG）

根據設計團隊透露，辛芷蕾胸口的玫瑰花立體網紗裝飾，製作需耗時200小時。深紅絲絨製成的花瓣鑲嵌上碎鑽，經過層層堆疊，走動時會隨燈光折射出細膩光澤，宛如真正的花朵在辛芷蕾的鎖骨間搖曳。

辛芷蕾憑著《日掛中天》奪后，胸前的立體網紗玫瑰裝飾，更與她主演的女性題材電影相呼應。（翻攝自IG）

辛芷蕾憑著《日掛中天》奪后，胸前的立體網紗玫瑰裝飾，更與她主演的女性題材電影相呼應，象徵熱烈與堅韌，外媒也以「東方的熱烈玫瑰」盛讚。

辛芷蕾此次在威尼斯奪下影后，也讓她成為繼鞏俐、葉德嫻之後第三位於威尼斯封后的華語女星，更打破長達13年的「影后荒」。

