餵狗喝酒片犯眾怒！若盈被出征罵翻 回應親訴真相

網紅若盈日前Po出一段影片引眾怒。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「金曲歌后」魏如萱之前認愛小21歲男友Ian，而Ian的前女友、19歲網紅若盈日前Po出一段影片，片中可見旁人拿啤酒餵食狗狗，她不但沒有阻止，還拿出手機錄影，慘遭網友「炎上」痛批她虐待動物，她發現後立刻刪除影片，沈默一天後今天以全黑背景發文道歉了。

若盈未制止友人餵狗喝酒遭出征。（組合照，翻攝自IG）

若盈解釋，自己在9月6日自行前往苗栗衝浪，「過程中有看到不認識的阿伯餵狗喝酒，但我卻只想到先拍照，沒有立刻上前制止，對此我感到非常抱歉。在收到網友的提醒過後，我才驚覺應該要馬上制止，但那時狗狗已經被飼主帶離，這完全是我處理不當、沒有及時保護狗狗的錯誤，我也為此感到懊悔。」

請繼續往下閱讀...

她檢討自己的做法不夠積極、妥適，「甚至是消極助長這種傷害動物的不當行為，更沒有在第一時間保護到小狗。」未來如果再遇到類似情況，會在確保自身安全的前提下，立即上前制止不當行為，來保護動物的安全，或是在第一時間，通報警察（110）或動保處動物救援專線（1959），讓專業單位能夠介入。

若盈發長文道歉。（翻攝自IG）

最後她道歉，「再次抱歉引起了不良的觀感，經由這次事件，我理解到保護動物的重要性，後續我會持續關注並學習動保的知識，對貓狗抱持同理心，並到收容所當志工，進一步學習照顧動物的正確方式，希望能展現保護動物與改正的決心。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法