曾經被迫取消演出！香港人氣團RubberBand 11月再來台開唱

〔記者張釔泠／台北報導〕香港人氣樂團RubberBand宣布即將展開全新世界巡演《A Night In》World Tour 2025，首站從英國開跑，接著前進北美，並於11月16日登陸台北 Zepp New Taipei，帶來全新歌單與全新舞台設計，與台北樂迷共度專屬於當晚的「一夜限定」時光。

RubberBand 全新世界巡演《A Night In》起跑。（光尚娛樂提供）

RubberBand由主唱6號、吉他手兼隊長阿正、貝斯手阿偉及鼓手泥鯭組成。距離上次在台北演出相隔兩年，RubberBand 對台北樂迷充滿期待。主唱6號表示：「台北對我們來說真的很近，就算不是為了音樂會，也總能找到很多理由過來。」這次將登上全新的Zepp New Taipei舞台，對樂團來說既是探索，也是挑戰。「每個場地的狀況都不一樣，像是之前在台北演出時，遇過邊唱邊淋雨的經驗，甚至也曾因颱風被迫取消演出，這些經歷都讓我們印象深刻。對我們來說，一站一站去嘗試、去克服，就是讓樂團持續成長的過程。」

RubberBand 更感性地回憶：「除了在地的台北樂迷，還有不少在台北定居的香港朋友，甚至有粉絲專程從香港飛來支持。幾百公里之外，大家因為我們的音樂聚在同一個空間，光是想起來就很感動。」

此外，RubberBand 也正在籌備全新專輯《KOMOREBI》，部分曲目將會首次在巡演中演唱，主唱6號說：「我們希望和世界各地的樂迷，一起替新專輯的到來提前暖身。」

RubberBand 表示，今年對他們來說是專注製作專輯的一年，上半年幾乎沒有公開大型演出，因此把今年的第一場大型音樂會放在英國舉行。「就像是一場叫醒儀式，不只喚醒我們自己，也希望重新點燃樂迷的熱情。或許我們真的沉睡了好幾個月，現在準備伸個懶腰，在A Night In UK全力以赴！」台北場門票將於9月15日（一）中午12點於拓元售票系統開賣。

