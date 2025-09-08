「小辣椒」葛妮絲派特洛脫了 海邊無濾鏡解放比基尼

52歲奧斯卡影后葛妮絲派特洛。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾在漫威英雄電影《鋼鐵人》當中飾演女主角「小辣椒」的好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow），日前她在社群分享一系列身穿比基尼在海灘度假的照片，真實狀態卻被部分網友狠酸。

葛妮絲派特洛（左）在社群秀出自己的比基尼照。（翻攝自IG）

52歲的葛妮絲派特洛於1998年奪下奧斯卡影后，先前曾在英國天團Coldplay主唱克里斯馬汀生日時，分享與兒女的合照，並大方祝對方生日快樂，贏得「模範前妻」美名，平時也積極經營社群、分享日常生活。日前她發出自己度假並穿著比基尼的照片，因為太過真實，部分網友崩潰。照片中葛妮絲派特洛與製作人老公布萊德佛查克（Bard Falchuk）感情甜蜜，身穿深藍色比基尼的她大方展現身材，兩人曬到皮膚通紅，非常健康。

網友不但喊話認為葛妮絲派特洛被曬傷，還呼籲她要擦些防曬品在身上，更特別強調「可以抗皺」。

「小辣椒」葛妮絲派特洛。（歐新社）

