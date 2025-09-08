女友舌吻洋男！潘宇謙初戀「渣女行徑」曝光 他慘戴綠帽

〔記者張釔泠／台北報導〕香港創作才子AP潘宇謙今天舉辦第三張專輯《距。離》發布會，他昨天飛抵台灣，行李卻沒跟上，趕緊去和開古著店的朋友借了一套服裝，自嘲本來都計畫好要「內褲反穿」出席記者會，幸好半夜行李箱終於被送到了飯店。

潘宇謙推出第三張專輯《距。離》。（認可音樂提供）

《距。離》專輯概念環繞「距離」，從愛情、現實與理想，到生死、人與人之間，其中一首他創作的粵語歌《Why》獻給因為胰臟癌過世的岳父，他透露岳父是醫生，一直很支持他的音樂事業，去年八月他在台灣開唱，岳父還特地飛來相挺，沒想到年初就因昏迷入院，岳父中間清醒過一段時間，依舊很關心他的工作，「他問我在台灣有沒有什麼活動？」可惜後來仍不敵病魔離世。

請繼續往下閱讀...

潘宇謙推出第三張專輯《距。離》。（認可音樂提供）

岳父走後全家都受到衝擊，「我岳母的價值觀也換了，以前他們就是很注重工作。」現在他認為要多陪伴家人，「小孩開心最重要，不要學那麼多東西。」他和老婆育有一對4歲半的雙胞胎兒子，小兒子出生左耳就聽不見，近來戴上了助聽器，「他還在學習的階段，我們會多鼓勵他，給他獎勵，而且他在學校很受到女生歡迎。」

此外，他還自爆另一首歌曲《最遠的距離》是描述他的初戀，老婆至今還不知情。他在美國唸高中時，和大3歲的韓國女生交往，對方卻有許多「渣女行徑」，例如暑假期間兩人各自回國，因為吵架而斷了兩個星期聯絡，女生回到學校後就有了新的男友，卻又告訴他依舊喜歡他，兩人因此復合，但是後來又有人看到她和一個阿根廷男生在宿舍大廳舌吻，讓他再度氣炸，不過畢業時他還是大方送了花給該名女生，希望好聚好散。

潘宇謙推出第三張專輯《距。離》。（認可音樂提供）

他回憶這段初戀，兩人大概糾纏了九個月，他也強調兩人只有發生過「初吻」，沒有進一步關係，現在對方也已經結婚了，偶爾會跟他問好，被問為什麼這次沒有寫給老婆的歌？他解釋：「因為這些都不是很甜蜜的歌。」當場被笑虧回香港可能得跪算盤。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法