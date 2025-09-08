晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

「小氣國」終於鬆口 金鍾國節目上透露新婚妻身分

韓星金鍾國5日完成婚禮。（翻攝自IG）韓星金鍾國5日完成婚禮。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕49歲韓國男星金鍾國本月5日完成婚禮，結束黃金單身漢生活。不過金鍾國對妻子相當保護，整個婚禮都很神祕，參加賓客也僅百人，金鍾國甚至還叮嚀賓客不要把他結婚消息告訴經紀人。不過，昨（7）晚播出的實境節目《我家的熊孩子》預告中，金鍾國鬆口透露關於妻子的事情，還公開了兩人的愛情故事，節目組很會賣關子，重要處刻意消音處理，讓人更在意。

SJ成員金希澈（上）在《我家的熊孩子》問金鍾國會不會在意妻子用濕紙巾過量。（翻攝自YouTube）SJ成員金希澈（上）在《我家的熊孩子》問金鍾國會不會在意妻子用濕紙巾過量。（翻攝自YouTube）

金鍾國雖然告別單身，仍然是《我家的熊孩子》固定班底，昨晚播出下週預告，Super Junior（以下簡稱SJ）成員金希澈、金東炫都恭喜金鍾國終於結婚。

以節儉出名的金鐘國被節目班底戲稱為「小氣國」，他除了會回收塑膠袋再利用，衛生紙也要擦過很多次才丟。金希澈忍不住問他：「結婚的話，（妻子）如果用很多濕紙巾，你會不會生氣？」滿眼都是笑的金鍾國褪去「小氣國」性格，甜蜜說：要做好心理準備，也要學會假裝沒看到。

金鍾國甜蜜的答案，已經完全不像「小氣國」。（翻攝自YouTube）金鍾國甜蜜的答案，已經完全不像「小氣國」。（翻攝自YouTube）

除了節儉之外，金鍾國對於健身的執著和熱愛也異於常人，金東炫以資深人夫外加前格鬥選手的前輩身分告訴金鍾國：可能會因運動跟妻子有摩擦。聽到這個的金鍾國直言：「我們唯一爭吵的就是這個」，承認兩人曾經因為運動而產生摩擦。

外傳金鍾國妻子是洛杉磯出身的38歲化妝品CEO、知名英文講師的么女等傳言。金希澈忍不住好奇：「有關大嫂的傳言非常多，沒人見過大嫂，傳說是洛杉磯出身的企業家？」金鍾國首度鬆口給了答案，他表示自己對外面一些傳聞給出明確答案，但接下來就被消音，吊足眾人胃口，好奇16日播出內容中金鍾國究竟說了什麼。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中