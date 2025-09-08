「小氣國」終於鬆口 金鍾國節目上透露新婚妻身分

韓星金鍾國5日完成婚禮。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕49歲韓國男星金鍾國本月5日完成婚禮，結束黃金單身漢生活。不過金鍾國對妻子相當保護，整個婚禮都很神祕，參加賓客也僅百人，金鍾國甚至還叮嚀賓客不要把他結婚消息告訴經紀人。不過，昨（7）晚播出的實境節目《我家的熊孩子》預告中，金鍾國鬆口透露關於妻子的事情，還公開了兩人的愛情故事，節目組很會賣關子，重要處刻意消音處理，讓人更在意。

SJ成員金希澈（上）在《我家的熊孩子》問金鍾國會不會在意妻子用濕紙巾過量。（翻攝自YouTube）

金鍾國雖然告別單身，仍然是《我家的熊孩子》固定班底，昨晚播出下週預告，Super Junior（以下簡稱SJ）成員金希澈、金東炫都恭喜金鍾國終於結婚。

以節儉出名的金鐘國被節目班底戲稱為「小氣國」，他除了會回收塑膠袋再利用，衛生紙也要擦過很多次才丟。金希澈忍不住問他：「結婚的話，（妻子）如果用很多濕紙巾，你會不會生氣？」滿眼都是笑的金鍾國褪去「小氣國」性格，甜蜜說：要做好心理準備，也要學會假裝沒看到。

金鍾國甜蜜的答案，已經完全不像「小氣國」。（翻攝自YouTube）

除了節儉之外，金鍾國對於健身的執著和熱愛也異於常人，金東炫以資深人夫外加前格鬥選手的前輩身分告訴金鍾國：可能會因運動跟妻子有摩擦。聽到這個的金鍾國直言：「我們唯一爭吵的就是這個」，承認兩人曾經因為運動而產生摩擦。

外傳金鍾國妻子是洛杉磯出身的38歲化妝品CEO、知名英文講師的么女等傳言。金希澈忍不住好奇：「有關大嫂的傳言非常多，沒人見過大嫂，傳說是洛杉磯出身的企業家？」金鍾國首度鬆口給了答案，他表示自己對外面一些傳聞給出明確答案，但接下來就被消音，吊足眾人胃口，好奇16日播出內容中金鍾國究竟說了什麼。

