娛樂 最新消息

情場失意事業得意！陳芳語洗腦歌〈花季〉衝破240萬點擊 「剝洋蔥」宣布好消息

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Kimberley」陳芳語和血肉果汁機鼓手彥文前陣子爆出分手，不過她情場失意事業得意，除了新專輯《我們的愛》中的新歌〈花季〉衝破240萬次點擊，她也向歌迷宣布好消息，相隔3年，將在11月2日登上Legacy TERA舉辦專場演唱會。

相隔三年，陳芳語將舉辦專場演唱會。（ Live Nation Taiwan 提供）相隔三年，陳芳語將舉辦專場演唱會。（ Live Nation Taiwan 提供）

11月陳芳語將舉辦「the gemini tour 雙語巡演」，她談到：「也許很多人會對我停留在某個印象中，但就像是雙子座其實是很多面向，我也是一樣，所以希望透過這次巡演，讓大家更了解我，就像是一層一層剝開洋蔥般。」

陳芳語談到，她會唱入行後前兩張專輯歌曲，也會有自己歷年創作的作品，興奮說：「我已經等不及要讓你們現場聽到了！」演唱會門票9月13日 中午12點Live Nation會員可享搶先購票機會，另外9月14日中午12點起在拓元售票系統全面開賣。

點圖放大header
點圖放大body

