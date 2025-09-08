轉發央視貼文還不夠！吳慷仁發文用簡體字被抓包 網傻眼：你好意思出現？

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金馬影帝吳慷仁2024年10月加入中國經紀公司「壹心娛樂」，之後多數時間都在中國發展，近日也在社群轉發央視「九三閱兵」文章，如今直接用簡體字發文，分享自己前往福建平潭參加「平潭im兩岸青年影展」，貼文引起台灣網友不滿。



吳慷仁2024年10月加入中國經紀公司「壹心娛樂」。（翻攝自臉書）

吳慷仁自2024年開始，演藝事業漸漸往中國發展，不但轉發央視「九三閱兵」的文章，如今他時隔4個月在臉書發文表示：「平潭48小時～與青年導演見面很充實。祝年輕電影人，各自精彩，風，自有方向。」最後更Hashtag「#平潭im两岸青年影展」，被網友抓包使用「簡體字」，「两」字在繁體字應寫作「兩」。



吳慷仁轉發央視「九三閱兵」文章。（翻攝自微博）

貼文曝光後，讓許多網友傻眼直呼：「你好意思出現啊？」、「中國藝人加油喔」、「謝謝發文，讓我發現我竟然沒有退追！！馬上退！」、「要不要直接移居中國啊！這麼愛簡體字了！」、「先退追」，不過，也有粉絲表達支持：「加油」、「就只是去外地工作而已，哪來那麼多閒言閒語」。

