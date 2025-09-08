韋禮安結婚3年「閨房情趣」曝光！老婆最愛他扮「這角色」

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲創作才子韋禮安暌違多時催生出新EP《Love Wei Back Vol.1》，他一人分飾3角詮釋3首歌曲，在家也會和老婆玩角色扮演，不時化身《哈利波特》中的巨人海格或是佛地魔，老婆都會很開心，算是營造閨房情趣？他大方認了，「算，在客廳也可以。」結婚3年的他和老婆已開始備孕，笑稱下半年除了新片計畫外，「除了備孕還有備孕。」

金曲創作才子韋禮安暌違多時催生出新EP《Love Wei Back Vol.1》。（記者潘少棠攝）

新EP打造出「韋宇宙」，收錄3首Newtro（新復古）歌曲，分別由韋禮安的「分靈體」—情歌浪子「韋偉成」演唱《愛我沒錯》、動感歌王「韋廉」演唱《珍妮佛》和抒情王子「韋志豪」演唱《不變》，而為了舞曲《珍妮佛》，韋禮安出道以來首度正式挑戰唱跳，進行了舞蹈排練，在記者會上難得跳起來示範了「韋搖」，逗得全場大樂。

提及這3個「分靈體」，韋禮安覺得「韋偉成」最可憐 ，「喜歡他的人最少，歌迷都說太火爆了，『千萬不要挑他 、沒錢沒房』。」至於太太最愛哪一個「分靈體」，他秒答：「 她喜歡韋禮安。」其實他常扮不同角色逗老婆玩，兩人打打鬧鬧時，他就會變身佛地魔，至於老婆會扮什麼角色？他再度放閃：「她本身就很完美，不用扮什麼角色。」老婆日前和他一起看五月天演唱會因而曝光，雖然戴了口罩仍被誇很美，他也自豪說「沒錯沒錯」。

韋禮安和老婆都很想要小孩，不過上半年兩人都忙於工作，他也說去年身體比較虛，「真的比較累，錄完錄節目有元氣耗盡的感覺。」老婆虧他：「身體都投入在工作中。」近來靠著喝雞湯、吃保養品以及維他命等調養身體，元氣有回來，之後也會正式去看醫生積極備孕。

韋禮安預計還要推出兩張EP，此外明年也會推出全新巡演，已經申請了小巨蛋的場地， 是否希望能唱進大巨蛋？他忍不住笑說，「要準備大巨蛋，恐怕就無法準孕了！」

