晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韋禮安結婚3年「閨房情趣」曝光！老婆最愛他扮「這角色」

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲創作才子韋禮安暌違多時催生出新EP《Love Wei Back Vol.1》，他一人分飾3角詮釋3首歌曲，在家也會和老婆玩角色扮演，不時化身《哈利波特》中的巨人海格或是佛地魔，老婆都會很開心，算是營造閨房情趣？他大方認了，「算，在客廳也可以。」結婚3年的他和老婆已開始備孕，笑稱下半年除了新片計畫外，「除了備孕還有備孕。」

金曲創作才子韋禮安暌違多時催生出新EP《Love Wei Back Vol.1》。（記者潘少棠攝）金曲創作才子韋禮安暌違多時催生出新EP《Love Wei Back Vol.1》。（記者潘少棠攝）

新EP打造出「韋宇宙」，收錄3首Newtro（新復古）歌曲，分別由韋禮安的「分靈體」—情歌浪子「韋偉成」演唱《愛我沒錯》、動感歌王「韋廉」演唱《珍妮佛》和抒情王子「韋志豪」演唱《不變》，而為了舞曲《珍妮佛》，韋禮安出道以來首度正式挑戰唱跳，進行了舞蹈排練，在記者會上難得跳起來示範了「韋搖」，逗得全場大樂。

金曲創作才子韋禮安暌違多時催生出新EP《Love Wei Back Vol.1》。（記者潘少棠攝）金曲創作才子韋禮安暌違多時催生出新EP《Love Wei Back Vol.1》。（記者潘少棠攝）

提及這3個「分靈體」，韋禮安覺得「韋偉成」最可憐 ，「喜歡他的人最少，歌迷都說太火爆了，『千萬不要挑他 、沒錢沒房』。」至於太太最愛哪一個「分靈體」，他秒答：「 她喜歡韋禮安。」其實他常扮不同角色逗老婆玩，兩人打打鬧鬧時，他就會變身佛地魔，至於老婆會扮什麼角色？他再度放閃：「她本身就很完美，不用扮什麼角色。」老婆日前和他一起看五月天演唱會因而曝光，雖然戴了口罩仍被誇很美，他也自豪說「沒錯沒錯」。

韋禮安和老婆都很想要小孩，不過上半年兩人都忙於工作，他也說去年身體比較虛，「真的比較累，錄完錄節目有元氣耗盡的感覺。」老婆虧他：「身體都投入在工作中。」近來靠著喝雞湯、吃保養品以及維他命等調養身體，元氣有回來，之後也會正式去看醫生積極備孕。

金曲創作才子韋禮安暌違多時催生出新EP《Love Wei Back Vol.1》。（記者潘少棠攝）金曲創作才子韋禮安暌違多時催生出新EP《Love Wei Back Vol.1》。（記者潘少棠攝）

韋禮安預計還要推出兩張EP，此外明年也會推出全新巡演，已經申請了小巨蛋的場地， 是否希望能唱進大巨蛋？他忍不住笑說，「要準備大巨蛋，恐怕就無法準孕了！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中