富士電視台性醜聞300企業撤廣告 天價損失曝光

三立電視台爆發高層之子疑性侵女星江祖平。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕台灣三立電視台爆發高層之子疑性侵女星江祖平，引起社會震撼。先前日本也爆出男星中居正廣對富士電視台女主播進行長期職場性侵，重創演藝事業後宣布引退。電視台長期安排主播出席酒局、主播遭性騷擾，被日媒形容為「性朝貢」。對此造成300家企業抽廣告，今（8）日富士電視台記者會上透露最近狀況。

中居正廣「性朝貢」案爆發後，引發企業出走潮，紛紛撤抽廣告，致使富士電視台營收下修，電視台更祭出鐵腕，將涉事高層全換人，最誇張的時候一度沒有贊助商廣告。

日本男星中居正廣捲入富士電視台性朝貢醜聞。（翻攝自X）

綜合日媒報導，富士電視台位於東京台場的總公司舉行10月之後節目內容發表會。代表出席的是內容投資戰略局長藤井修，他先代表公司向社會大眾道歉：「關於去年底發生的連串醜聞，造成社會極大困擾與擔憂，富士電視台在此致上最誠摯的歉意」。

富士電視台1月下旬改由新社長清水賢治上任，3月底舉辦第三方委員會發表調查檢查報告，6月底召開股東大會。在最新的記者會當中，富士電視台證實廣告投放已從原本的慘淡逐漸復甦，藤井修指出「重新意識到身為電視台所背負的沉重責任，未來富士電視台會透過更優質的內容對社會做出貢獻」。

富士電視台最慘的時候只有公益廣告可播放。（翻攝自X）

自2025年4～8月間，富士電視台廣告投放已恢復40％，8月分則恢復至50％。藤井修表示，9月之後的狀況目前仍在統計中，但4～8月（抽廣告）的公司約為300家。

富士電視台過去有許多高人氣節目，如《航海王》、《鬼滅之刃》、《海螺太太》、《櫻桃小丸子》、《吉伊卡哇》以及黃金時段戲劇「月9」（週一晚間9點）、「木10」（週四晚間10點）。

富士電視台對前社長港浩一、前專務大多亮提告求償。（翻攝自YouTube）

富士電視台1月起陸續遭麥當勞、資生堂等共300家企業撤出廣告贊助，一度只有公益廣告AC JAPAN能播，截至6月底，富士電視台所蒙受的損害金額約達453億日圓（約新台幣93.47億元）。電視台損失慘重，因此向前社長港浩一、前專務大多亮提告求償50億日圓（約新台幣10.31億元）。

富士電視台在性醜聞壟罩期間，有知名製作人提離職、拍外景節目時借場地遭拒絕等窘境，外界一度評估電視台撐不過半年，如今仍持續堅持重新出發。

富士電視台過去有許多高人氣節目，如《航海王》、《鬼滅之刃》、《海螺太太》、《櫻桃小丸子》、《吉伊卡哇》。（翻攝自X）

