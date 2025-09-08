中國直播湧入台灣人惡搞 主播喊「近平、過來、坐下」秒禁播

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國抖音近期出現「團體直播」熱潮，外型亮眼的主播們排排站，唱跳一首被網友稱作是「上車歌」的互動歌曲，觀眾只需要斗內，就可以讓主播把名字編進歌詞裡。沒想到這股風潮意外紅到台灣，許多台灣網友故意輸入台灣政治人物的名字惡搞，不僅有「國昌哥哥、清德哥哥」等，就連中國國家主席習近平也被利用諧音輸入直播間留言，讓直播一度失控。

網友以諧音「靜屏」，讓女主播喊出「近平、過來、坐下」。（翻攝自Threads/資料照）

「上車歌」之所以洗腦，原因是規律的手勢配合洗腦旋律，並會將觀眾指定的名字編入歌詞，像是「某某某你超美」、「某某某特別帥」，最後再喊出「掰掰，下車囉」，成為直播間的招牌橋段。因此，許多台灣網友會在底下惡搞，輸入台灣知名政壇人物的名字，更有一位網友以諧音「靜屏」，讓女主播喊出「近平、過來、坐下」，讓幕後主持人更是怒喊：「好啦好啦，你們那些刷國昌哥哥、刷清德哥哥的，你們衝X小啊，不要玩了好嗎！」最終直播也被迫關閉。

「上車歌」風潮意外紅到台灣。（翻攝自Threads）

對此，不少網友笑稱這場「直播惡搞」完全變成另類兩岸互動，更有網友在Threads上影片留言：「台灣人是真的很會玩梗」、「台灣人無極限」、「太多台灣人狂刷清德、國昌，最後習近平都上車了，結果直播直接被關掉，笑死！」

