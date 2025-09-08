晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國直播湧入台灣人惡搞 主播喊「近平、過來、坐下」秒禁播

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國抖音近期出現「團體直播」熱潮，外型亮眼的主播們排排站，唱跳一首被網友稱作是「上車歌」的互動歌曲，觀眾只需要斗內，就可以讓主播把名字編進歌詞裡。沒想到這股風潮意外紅到台灣，許多台灣網友故意輸入台灣政治人物的名字惡搞，不僅有「國昌哥哥、清德哥哥」等，就連中國國家主席習近平也被利用諧音輸入直播間留言，讓直播一度失控。

網友以諧音「靜屏」，讓女主播喊出「近平、過來、坐下」。（翻攝自Threads/資料照）網友以諧音「靜屏」，讓女主播喊出「近平、過來、坐下」。（翻攝自Threads/資料照）

「上車歌」之所以洗腦，原因是規律的手勢配合洗腦旋律，並會將觀眾指定的名字編入歌詞，像是「某某某你超美」、「某某某特別帥」，最後再喊出「掰掰，下車囉」，成為直播間的招牌橋段。因此，許多台灣網友會在底下惡搞，輸入台灣知名政壇人物的名字，更有一位網友以諧音「靜屏」，讓女主播喊出「近平、過來、坐下」，讓幕後主持人更是怒喊：「好啦好啦，你們那些刷國昌哥哥、刷清德哥哥的，你們衝X小啊，不要玩了好嗎！」最終直播也被迫關閉。

「上車歌」風潮意外紅到台灣。（翻攝自Threads）「上車歌」風潮意外紅到台灣。（翻攝自Threads）

對此，不少網友笑稱這場「直播惡搞」完全變成另類兩岸互動，更有網友在Threads上影片留言：「台灣人是真的很會玩梗」、「台灣人無極限」、「太多台灣人狂刷清德、國昌，最後習近平都上車了，結果直播直接被關掉，笑死！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中