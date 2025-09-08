和喜歡的人在一起！簡單生活節慶20週年 大咖歌后名單曝光

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Simple Life 簡單生活節」慶祝20週年，今年將於11 月 29、30 日在華山大草原舞台登場，這次的核心精神就是要「和喜歡的人在一起！」今（8日）也公布嘉賓之一是曾獲得金曲獎最佳國語女演唱人的香港天后林憶蓮，相隔11年後，確定要再站上簡單生活節舞台獻唱。

簡單生活節20週年，將邀請林憶蓮來台開唱。（簡單生活節提供）

簡單生活節創辦人張培仁談到：「20年後的今天，我們站在新的交叉口，科技正在重新定義創作，世界變得更加難以預測。我們不知道未來會帶我們去哪裡，但有一件事，我們依然確定：無論如何，要『和喜歡的人在一起』。這也是今年簡單生活節的核心精神。」

林憶蓮唱過無數經典歌曲，《至少還有你》、《聽說愛情回來過》都是歌迷喜愛作品，她也推出新單曲《是你治癒了我的孤單》，距上次（2014年）參加簡單生活節演出已有11年之久，除了想念台灣歌迷，她也表達對簡單生活節20年來的努力的祝福與支持，情義應允演出。

簡單生活節門票，9月17日中午12點先開放國泰世華CUBE信用卡卡友優先購雙日票資格；9月20日中午12點起街聲會員專屬優先購單日票；9月20日晚上8點全面開賣，購票詳情可參考簡單生活節網站。

