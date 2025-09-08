晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

和喜歡的人在一起！簡單生活節慶20週年 大咖歌后名單曝光

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Simple Life 簡單生活節」慶祝20週年，今年將於11 月 29、30 日在華山大草原舞台登場，這次的核心精神就是要「和喜歡的人在一起！」今（8日）也公布嘉賓之一是曾獲得金曲獎最佳國語女演唱人的香港天后林憶蓮，相隔11年後，確定要再站上簡單生活節舞台獻唱。

簡單生活節20週年，將邀請林憶蓮來台開唱。（簡單生活節提供）簡單生活節20週年，將邀請林憶蓮來台開唱。（簡單生活節提供）

簡單生活節創辦人張培仁談到：「20年後的今天，我們站在新的交叉口，科技正在重新定義創作，世界變得更加難以預測。我們不知道未來會帶我們去哪裡，但有一件事，我們依然確定：無論如何，要『和喜歡的人在一起』。這也是今年簡單生活節的核心精神。」

林憶蓮唱過無數經典歌曲，《至少還有你》、《聽說愛情回來過》都是歌迷喜愛作品，她也推出新單曲《是你治癒了我的孤單》，距上次（2014年）參加簡單生活節演出已有11年之久，除了想念台灣歌迷，她也表達對簡單生活節20年來的努力的祝福與支持，情義應允演出。

簡單生活節門票，9月17日中午12點先開放國泰世華CUBE信用卡卡友優先購雙日票資格；9月20日中午12點起街聲會員專屬優先購單日票；9月20日晚上8點全面開賣，購票詳情可參考簡單生活節網站。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中