娛樂 最新消息

阿信秒答應！電影導演致謝五月天 石頭一句話給勇氣

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《我們意外的勇氣》在紐約亞洲電影節、大阪電影節放映，在最近的大阪電影節放映中，因為有觀眾在觀影過程中頻頻拭淚，更有觀眾大讚導演選角上精彩突出。

《我們意外的勇氣》薛仕凌（左）、劉若英是游紹翔心中的第一人選。（壹壹喜喜提供）《我們意外的勇氣》薛仕凌（左）、劉若英是游紹翔心中的第一人選。（壹壹喜喜提供）

導演游紹翔應大阪電影節邀請親臨現場，與觀眾互動，他表示：「一開始我就希望劉若英飾演樂芙的角色，甚至是邊想像她邊寫了劇本。」談及柏文這個角色，游紹翔更直言：「這個角色與樂芙年齡差十歲，除了薛仕凌，我想不到其他人選。」兩人的火花也成為影片的一大看點。

《我們意外的勇氣》導演游紹翔在大阪電影節中與觀眾互動。（壹壹喜喜提供）《我們意外的勇氣》導演游紹翔在大阪電影節中與觀眾互動。（壹壹喜喜提供）

《我們意外的勇氣》是五月天主唱阿信以製片人身分參與，游紹翔感謝表示：「阿信是台灣這一代最具代表性的創作者，他聽完我的故事後立刻答應支持。如果沒有他的幫忙，這部片可能無法完成。」同樣身為五月天成員的石頭則在片尾字幕被特別致謝，游紹翔透露：「石頭是我的摯友。有次疫情期間我們喝酒聊天，他看我很擔心未來，就提議：『要不要寫個劇本？』結果成了我創作這部電影的契機。」

《我們意外的勇氣》由薛仕凌（左）、劉若英主演。（壹壹喜喜提供）《我們意外的勇氣》由薛仕凌（左）、劉若英主演。（壹壹喜喜提供）

電影上下集預告片也被許多粉絲津津樂道，在上集預告中的配樂搭上麋先生的《去飛翔》歌詞中做出呼應，而下集預告則是告五人的《帶你飛》的配樂，當片中劉若英說出「我要自由」之後，呼應了整部電影的主軸，也把主角面對生命的意外做出任何選擇都有機會創造出更多勇氣。電影10月23日在台上映。

《我們意外的勇氣》劉若英以內斂的方式詮釋臥床女性的焦慮，薛仕凌則完成了從困惑青年到堅定父親的轉變。（壹壹喜喜提供）《我們意外的勇氣》劉若英以內斂的方式詮釋臥床女性的焦慮，薛仕凌則完成了從困惑青年到堅定父親的轉變。（壹壹喜喜提供）

