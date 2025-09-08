晴時多雲

娛樂 最新消息

《好運來》神展開「成婷CP」重逢！黃文星首扮女裝喊想吐

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視八點檔《好運來》劇情神展開，時光一轉就是十多年後，觀眾熟悉的「成婷CP」黃文星、王瞳再度同框，卻以爆笑造型重逢。黃文星為了辦案首度挑戰「男扮女裝」，王瞳則因劇情需求戴上長假髮，兩人荒謬又逗趣的模樣，讓粉絲直呼「這齣戲真的沒有極限！」

黃文星為戲犧牲首度挑戰「男扮女裝」，王瞳戴長髮喊崩潰。（民視提供）黃文星為戲犧牲首度挑戰「男扮女裝」，王瞳戴長髮喊崩潰。（民視提供）

黃文星坦言，第一次穿上女裝照鏡子時，竟覺得「有點想吐」，全身動作都格外彆扭，但仍敬業表示：「為了戲劇效果，什麼都可以犧牲，連性別都能突破！」幽默發言讓現場笑聲不斷。

王瞳為徵信工作戴上長假髮，炎熱天氣讓她直呼「好熱」。（民視提供）王瞳為徵信工作戴上長假髮，炎熱天氣讓她直呼「好熱」。（民視提供）

王瞳則吐苦水，原以為會懷念長髮，卻因天氣炎熱，假髮不斷和包包、相機、衣服領口「打架」，讓她大喊「好熱！」，直說整理頭髮就已經夠累，果然還是短髮最自在。

王瞳劇中升格當媽，與童星王宥謙飾演母子，直誇他記台詞功力驚人。（民視提供）王瞳劇中升格當媽，與童星王宥謙飾演母子，直誇他記台詞功力驚人。（民視提供）

更特別的是，王瞳在劇中還升格當媽，與童星王宥謙搭檔飾演母子，她大讚對方「根本是小老戲骨」，記台詞功力驚人，演出自然又生動。戲裡她是鋼琴老師，戲外王宥謙也真的會彈琴，兩人將在劇中獻上真實合奏。

