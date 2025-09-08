晴時多雲

娛樂 最新消息

台片《左撇子女孩》角逐奧斯卡！多倫多影展首映 近千席全售罄

《左撇子女孩》於多倫多國際影展舉行北美首映，導演鄒時擎與馬士媛、葉子綺出席映後活動。（光年映畫提供）《左撇子女孩》於多倫多國際影展舉行北美首映，導演鄒時擎與馬士媛、葉子綺出席映後活動。（光年映畫提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《左撇子女孩》將代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片，該片在本週（9月6日、9月8日）於多倫多影展舉行北美首映，兩場共近千座位全數售罄更獲得一致好評。導演鄒時擎又驚喜又感動，更感性表示：「觀眾在所有該笑的地方都笑了，在所有意想不到的地方也露出驚訝的反應，這讓我非常開心，因為觀眾『懂了』。」

《左撇子女孩》故事全片在台北的通化夜市拍攝，兩位新生代演員葉子綺（左）與馬士媛表現相當亮眼。（光年映畫提供）《左撇子女孩》故事全片在台北的通化夜市拍攝，兩位新生代演員葉子綺（左）與馬士媛表現相當亮眼。（光年映畫提供）

《左撇子女孩》主創齊聚多倫多影展，製片人Dan Lin（左起）、製片人Mike Goodridge、導演鄒時擎、演員葉子綺、演員馬士媛、製片人Jean Labadie、製片人Alice Labadie。（NETFLIX提供）《左撇子女孩》主創齊聚多倫多影展，製片人Dan Lin（左起）、製片人Mike Goodridge、導演鄒時擎、演員葉子綺、演員馬士媛、製片人Jean Labadie、製片人Alice Labadie。（NETFLIX提供）

一同出席影展映後的演員馬士媛及葉子綺（Nina）都是第一次在電影中擔綱主角，也讓觀眾非常好奇導演如何選角。鄒時擎不諱言演員相當難找，葉子綺是從超過百人的海選中脫穎而出，而馬士媛則是她從IG上找到的演員，馬士媛對此也笑說：「一開始收到私訊還以為是假帳號呢！」

《左撇子女孩》葉子綺（左）與馬士媛戲裡戲外互動良好。（光年映畫提供）《左撇子女孩》葉子綺（左）與馬士媛戲裡戲外互動良好。（光年映畫提供）

首次演出電影的馬士媛面對國際影展觀眾的提問態度輕鬆自若，她透露拍攝前，她和Nina都將角色融入生活之中，「我會跟Nina一起討論，她可能會有什麼樣的生活習慣，甚至是角色應該會喜歡什麼樣的手機殼，很多事情都是很自然的發生，我覺得這要歸功於導演的選角，她先在我們身上找到了一些跟角色相同的特質和樣貌，所以我們一到現場都是準備好了的狀態。」

《左撇子女孩》9歲的葉子綺面對500位觀眾提問的大場面毫不緊張。（光年映畫提供）《左撇子女孩》9歲的葉子綺面對500位觀眾提問的大場面毫不緊張。（光年映畫提供）

現年9歲的葉子綺被問到演出感想，她笑說：「因為我那時候大概6歲，現在已經快9歲了。我覺得如果再回去演，可能會和當時的自己差距太大。」早熟的回應引得全場觀眾大笑，也讓導演鄒時擎笑說：「光聽她說話就能感覺得到，Nina已經準備好要去好萊塢了。」

《左撇子女孩》在多倫多影展首映，主演馬士媛（右起）與葉子綺、台裔製片人Dan Lin合影。（NETFLIX提供）《左撇子女孩》在多倫多影展首映，主演馬士媛（右起）與葉子綺、台裔製片人Dan Lin合影。（NETFLIX提供）

擔任本片製片人、共同編劇及剪接的西恩貝克（Sean Baker）接受權威影視媒體《Deadline》訪問時也稱：「時擎的選角非常出色，演員呈現出來的樣貌，正是我心中所想像的角色模樣。特別是馬士媛，剪輯她的片段真的很愉快，因為每一個鏡頭裡，她都展現出極為穩定且充滿張力的表演，而且每一次詮釋都略有不同。以新人來說，她的表演方法和自信都已經非常成熟，讓人看了覺得很驚豔。」

《左撇子女孩》主演馬士媛在多倫多影展吸引海外媒體關注。（光年映畫提供）《左撇子女孩》主演馬士媛在多倫多影展吸引海外媒體關注。（光年映畫提供）

《左撇子女孩》已入圍今年坎城影展、波蘭新視野影展、墨爾本影展、多倫多國際影展、杜維爾美國電影節、釜山影展、溫哥華國際電影節、倫敦電影節等國際影展。台灣將於10月31日領先全亞洲上映，詳情見光年映畫官方FB及IG資訊。

點圖放大body

