晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊祐寧父親驚傳罹癌 上月守病床過生日

〔記者傅茗渝／台北報導〕楊祐寧父親、昔日知名火鍋店「元鍋」老闆楊進元驚傳健康亮紅燈，今被週刊爆出罹患惡性腫瘤。事實上，早在8月底楊祐寧43歲生日當天，他就曾曬出陪伴父親的病房合照，當時便已讓外界察覺他正面臨「蠟燭多頭燒」的處境。

楊祐寧父親傳出罹癌。（翻攝自IG）楊祐寧父親傳出罹癌。（翻攝自IG）

楊祐寧妻老婆Melinda早前也曬出「老公累倒」的照片，感嘆這段時間一家人壓力沉重，常常忙到一躺上床就立刻睡著。楊祐寧的姊姊則透露，生日當晚全家人守在醫院過夜，才真正感受到弟弟已經長大，不僅天天替父親按摩、禱告，還會用演戲逗笑，成了家中的支柱，不過當時並未透露父親病情。

元鍋新店面仍持續籌備中。（翻攝自IG）元鍋新店面仍持續籌備中。（翻攝自IG）

除了照顧父親，楊祐寧也積極分擔家業，親自參與「元鍋」火鍋店的重新裝潢，希望替父親分憂。他同時還要忙於新片《泥娃娃》、影集《人浮於愛》的宣傳，再加上Melinda第三胎即將臨盆，他笑稱自己得在家、醫院、月子中心之間奔波，根本不知道該睡哪裡。不過他依舊以正面態度面對挑戰，生日許下心願「43歲的這一年，有盼望。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中