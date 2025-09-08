楊祐寧父親驚傳罹癌 上月守病床過生日

〔記者傅茗渝／台北報導〕楊祐寧父親、昔日知名火鍋店「元鍋」老闆楊進元驚傳健康亮紅燈，今被週刊爆出罹患惡性腫瘤。事實上，早在8月底楊祐寧43歲生日當天，他就曾曬出陪伴父親的病房合照，當時便已讓外界察覺他正面臨「蠟燭多頭燒」的處境。

楊祐寧父親傳出罹癌。（翻攝自IG）

楊祐寧妻老婆Melinda早前也曬出「老公累倒」的照片，感嘆這段時間一家人壓力沉重，常常忙到一躺上床就立刻睡著。楊祐寧的姊姊則透露，生日當晚全家人守在醫院過夜，才真正感受到弟弟已經長大，不僅天天替父親按摩、禱告，還會用演戲逗笑，成了家中的支柱，不過當時並未透露父親病情。

元鍋新店面仍持續籌備中。（翻攝自IG）

除了照顧父親，楊祐寧也積極分擔家業，親自參與「元鍋」火鍋店的重新裝潢，希望替父親分憂。他同時還要忙於新片《泥娃娃》、影集《人浮於愛》的宣傳，再加上Melinda第三胎即將臨盆，他笑稱自己得在家、醫院、月子中心之間奔波，根本不知道該睡哪裡。不過他依舊以正面態度面對挑戰，生日許下心願「43歲的這一年，有盼望。」

