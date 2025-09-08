視覺系搖滾團LUNA SEA鼓手 繼大腸癌後又罹病

日本視覺系搖滾樂團LUNA SEA。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因妝容前衛、服裝華麗在競爭激烈的日本樂團憑一己之力闖出一片天的視覺系搖滾樂團「LUNA SEA」月之海，是視覺系歌手中最成功同時且最有影響力的樂團之一。日前，LUNA SEA鼓手真矢透過官方網站公開自己罹患腦瘤消息，他曾於2020年公開自己罹患大腸癌四期，現在又傳腦瘤，健康令人憂心。正因腦瘤原因，真矢不得不宣布停工。

55歲的真矢得知罹患大腸癌之後，歷經手術、化療、放射線治療，堅持站在舞台上演出，日前他出現暈眩症狀無法站立，原以為只是耳石脫落的他，就醫後遲遲未見好轉，改至腦神經外科檢查，才發現右側顳葉有腫瘤。勇敢的真矢表示，接下來他準備接受放射性治療，但他擔心副作用會影響樂團演出，故特別公告11月8、9兩日舉辦的《LUNATIC FFEST. 2025》將由鼓手淳士上台。

LUNA SEA鼓手真矢罹患腦瘤。（翻攝自IG）

即使罹患腦瘤，真矢依然保持幽默，還和歌迷約定「我保證在我回歸舞台前不會死，而且絕不會失去希望，到時候讓我們帶著笑容相見」感動無數粉絲，紛紛替他集氣。

真矢和偶像女團「早安少女組」前成員石黑彩結婚25年，育有2女1子，5年前他得知罹患大腸癌四期後，一邊治療一邊演出，今年2月才結束LUNA SEA出道35週年巡演。

敬業的真矢雖然在官方網站通知歌迷他將停工，被診斷出罹患腦癌後，本月27、28日在他的家鄉神奈川秦野市舉辦的「菸草季」他仍會出席，他透露會坐著輪椅參加，另外即使無法在《LUNATIC FEST. 2025》親上舞台表演，他也會在現場露面，熱情令人感動。

LUNA SEA以視覺系風格紅極一時，並有不可撼動地位。（翻攝自IG）

LUNA SEA以視覺系風格紅極一時，雖然在2000年時曾舉行「終幕」演唱會中止活動，但已在日本搖滾樂團留下無法撼動的歷史地位，更躋身「日本百大最重要的流行音樂家」。2008年LUNA SEA為紀念恩師hide曾舉辦「hide memorial summit」活動，2010年8月更宣布重啟，舉辦「月之海20週年世界巡迴演唱會—飛向月球—」，當時也曾到台灣演出。

鼓手真矢在官方網站宣布罹患腦瘤，無法參與11月8、9兩日舉辦的《LUNATIC FFEST. 2025》舞台演出。（翻攝自IG）

