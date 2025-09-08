晴時多雲

娛樂

李㼈38年演技傳授女兒！李紫嫣《突破》勇闖日月潭

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《突破：三千米的泳氣》今（8）媒體試片，該片由導演安景鴻改編摯友卓天仁教練的真實故事，講述7位盲人橫渡日月潭的生命之旅；李㼈女兒李紫嫣首次挑戰大銀幕，李㼈今出席映後，大方給女兒表現98分，打趣表示「不知道（演技）是不是遺傳到我」，對女兒不吝大方鼓勵。

范逸臣（左起）、故事原型林芳語、李㼈、羅文謙出席《突破：三千米的泳氣》映後。（春暉映像提供）范逸臣（左起）、故事原型林芳語、李㼈、羅文謙出席《突破：三千米的泳氣》映後。（春暉映像提供）

李紫嫣在《突破：三千米的泳氣》飾演盲人，和朋友相約橫渡日月潭，其中有段得知毛小孩「寶寶」過世的戲，從不願相信到接受崩潰，幾乎一鏡到底，非常挑戰情緒連貫。

李㼈笑稱，由於李紫嫣為電影休學半年，可惜今天要上課，無法出席，表示用盡38年的演技功力來教她，「她又是第一次演戲，所以我就親自演給她看，結果她真的都做到了，很感動」；他更爆料，片中女兒手心點三下說「我愛你」的畫面，正是李紫嫣兒時真正的舉動，開玩笑說「這部電影籌備了19年」。

《突破：三千米的泳氣》透過盲人不願放棄夢想，組隊橫渡日月潭，故事感動觀眾；李㼈語重心長表示，明天和意外不知何時先來，「不要吝嗇對家人的愛」，希望電影滿滿感動讓全台觀眾看見；范逸臣在片中飾演游泳教練，他表示當今社會負面訊息很多，電影能給予正能量，希望大家多幫忙。

今故事原型人物「視障者」林芳語、羅文謙也出席映後，芳語坦言當初想游泳是夢想，當然家人一開始也反對，不過後來覺得還是有想做的事情，幸好有好心的教練幫助，覺得電影很適合讓大家更認識視障朋友。

文謙目前研發盲人長者智慧家居，覺得大家要走出舒適圈，該有所突破，鼓勵視障者走出來和大家交朋友，「美是由心發出，這世界都是你的」。《突破: 三千米的泳氣》將於10月3日於全台上映。

