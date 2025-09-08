《淚光閃閃》原唱來台演出！日本國民樂團BEGIN實現5年前承諾

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本國民樂團BEGIN在5年前原本要來台開唱，卻因為疫情延期，今天（8日）宣布將於今年12月13日（六）首度登上台灣舞台，舉辦一夜限定的《BEGIN SPECIAL LIVE in TAIPEI》。這不僅是他們睽違多年的海外專場，更是承載著與台灣深厚緣分的重要公演。

早在2020年，沖繩縣石垣島出身的樂團「BEGIN」原本計劃舉行台灣演唱會，當時卻因疫情而無奈延期，令許多歌迷深感惋惜。多年來，台灣粉絲始終耐心等待，而樂團也未曾忘記彼此的約定。如今適逢出道35週年，團員比嘉榮昇、島袋優與上地等3人終於帶著滿滿音樂能量，實現與台灣樂迷的久別重逢。

BEGIN即將在12月來台開唱。（雅慕斯娛樂提供）

BEGIN目前正展開全日本35場巡演，還將推出暌違7年的全新原創專輯，而最廣為人知的代表曲《淚光閃閃》，除了在台灣被翻唱，更成為跨越世代的經典名曲，深深烙印在無數聽眾心中，相信歌迷們也期待能在台北的舞台上親耳聽到這首經典之作。

[BEGIN SPECIAL LIVE in TAIPEI]將於12月13日晚間7點在LEGACY TAIPEI 舉行，票價為新台幣3200元，門票將於9月20日中午12點在遠大售票系統全面啟售，更多詳情請洽主辦單位雅慕斯娛樂官方社群專頁。

