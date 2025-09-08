晴時多雲

娛樂 電視

56％購車族預期關稅戰「帶動車價下調」 蘇宗怡分析：它成最大受惠者

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025年車市面臨關稅與匯率雙重挑戰，整體買氣明顯受挫，今年前八月新車掛牌量僅26.3萬輛，年減14.2%，顯示民眾在預期心理下，形成一股「緩購潮」。在此背景下，TVBS《地球黃金線》攜手民調中心，連續第三年推出「購車風向球」調查，今年更首度納入關稅與匯率議題。結果顯示，雖然平均購車預算升至125萬元，創三年新高，但56%有購車意願的民眾，預期車價會因為關稅調降，因而傾向觀望。若未來因關稅下調帶動車價下降，《地球黃金線》主持人蘇宗怡也坦言：「不排除激發強烈想要的慾望，購入心儀車款。」

針對進口車可能因貨物稅或關稅調降價格的議題，「2025購車風向球」調查結果顯示，41%民眾認為會降價，但也有38%認為不會，意見分歧。然而，若聚焦在未來五年內有購車計畫的族群，則有56%預期車價會下跌，比例明顯高於整體水準。蘇宗怡表示，這樣的結果，顯示超過一半消費者選擇持續觀望，「這反映出真正有購車需求的族群，心理上仍希望在『不吃虧』的時間點入手。」她也直言，這股觀望心態，正是今年車市掛牌數下滑的重要原因。

貨物稅或關稅若調降，車價下調，蘇宗怡分析美國產線成最大受惠者。（TVBS提供）貨物稅或關稅若調降，車價下調，蘇宗怡分析美國產線成最大受惠者。（TVBS提供）

貨物稅或關稅若調降，進口車市場是否將出現洗牌？蘇宗怡則認為，豪華進口品牌受影響最大，因為原本價格就高，降幅也會更明顯；特別是產線設在美國的品牌，可能成為最大受惠者。不過她也補充，因為歐系品牌是否會調整產線、同步降價，以及新年式車款價格往往上調等變數，仍讓車市走勢充滿不確定性。

至於車價下調，是否會吸引「入門族群」更快進場？蘇宗怡認為價格對新手買家影響最大，並形容：「車市有個準則，沒有賣不動的車，只有賣不動的價格。」若入門車款因關稅或補助優惠變得更親民，勢必帶動年輕人或首次購車族群的買氣。至於她個人是否會因此換車？蘇宗怡笑說目前沒有迫切需求，但若價格真的因關稅下調出現優惠，「或許會刺激我的想要，進而產生購買慾望。」

點圖放大header
點圖放大body

