林隆璇帥兒被撞傷急送醫 「從眼瞼動刀」清血塊

〔記者侯家瑜／台北報導〕林亭翰為了《九條好漢在一班》再次入伍，這是他的第一個實境節目，但他入伍前卻因打籃球成為傷兵，影響前期受訓，讓他有點沮喪。而身為星二代的他為何願意再次上成功嶺？他坦言：「想讓大家認識真正的林亭翰歌手多多少少經過包裝，很難跟大家有直接互動，想透過實境節目，讓大家看到我真實的一面。」

林亭翰在《九條好漢在一班》中進行500障礙的訓練。（台視提供）

林亭翰是知名音樂人林隆璇的兒子，2017年推出首張EP《不可能不愛你》，扛著星二代名號出道讓他受到關注，但隨之而來的壓力更大，一度林亭翰很想跟爸爸畫清界線，「我有經歷一段時間，非常不想聊爸爸。」但近幾年，他看到爸爸年紀愈來愈大，他意識到能跟家人一起工作是很珍貴的事情，反而更珍惜。

林亭翰想透過《九條好漢在一 班》讓更多人認識自己。（台視提供）

林亭翰有著不服輸的個性，本想著在《九條好漢》好好表現，沒想到開錄前一個月他打籃球傷到右腳踝，嚴重到走路都有點吃力，因此前面他壓根無法正常訓練，讓他自嘲「我好遜」。

《九條好漢在一班》是林亭翰第一個實境節目。（台視提供）

林亭翰當年新訓就是在成功嶺，這次再上成功嶺，有很多回憶湧現，他坦言《九條好漢》的課程比實際當兵還辛苦，第一次他放假回家時身上滿是瘀清，訓練過程中也因為腳受傷有點力不從心，500障礙中的爬桿一度爬不上去，讓他有點沮喪，「沒受傷前我可以做到。」不願落後的他犧牲休息時間私下練習，隨著傷勢好轉，他的表現也出現反轉，令人期待。

林亭翰落髮前的帥氣模樣。（台視提供）

林亭翰看起來理性，但其實很感性，公認是節目中淚點最低的人，數度在節目中淚崩，且都不是因為自己的事，一次是聽到孫其君分享久未工作的心情，一次是星兵爆衝突，班長黃鐙輝、陳樞育讓他們擁抱和解，結果他哭的比當事人潘君侖、孫綻、顏佑庭還慘，被問到此事，他有點害羞，不好意思地說：「到了軍中有不一樣的化學變化，少了手機和網路，少了外界影響，人間人之間的互動很直接，情緒會放大。」

《九條好漢在一班》的9位星兵，透過團隊合作建立好交情。（台視提供）

林亭翰開錄前一個月因打籃球腳受傷，日前出席九三軍人節活動前跟同一群朋友打球又撞傷眼角，只能戴著墨鏡出席，活動隔天還去動手術清血塊，「因為裡面積血，血結成塊，醫生建議我開刀。」會不會留疤？他慶幸地說：「是從眼瞼開的刀，不會留疤。」

