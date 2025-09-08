晴時多雲

好萊塢男星罹愛滋認「吸毒、男男性經驗」將出回憶錄：正視一切

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國60歲男星查理辛（Charlie Sheen）年輕時靠著《花花公子俱樂部》等作品走紅，過去因放蕩的私生活染上愛滋病，一度在好萊塢引發巨大恐慌，而他被爆出是愛滋帶原者之後，又被前妻指控說要殺死女兒，負面新聞不斷。如今他將在即將出版的回憶錄《The Book of Sheen》及Netflix紀錄片《aka Charlie Sheen》中，完整回憶過往毒品、性愛與罹患性病的真相。

查理辛過去因放蕩的私生活染上愛滋病，負面新聞不斷。（資料照）查理辛過去因放蕩的私生活染上愛滋病，負面新聞不斷。（資料照）

查理辛在接受美國媒體專訪時，首度正面坦承與男性有親密關係，並直言：「我不會再逃避，也不會讓過去繼續掌控我的人生。」並表示這樣坦白像是放下多年背負的重擔。而他在《Good Morning America》節目中大膽透露，與男性的經歷往往與吸毒有關，「那是我在毒品影響下才開始的行為，當我戒掉後，才嘗試理解這一切的來源。」

查理辛將在即將出版的回憶錄、Netflix紀錄片中，回憶自身過往的經歷。（資料照）查理辛將在即將出版的回憶錄、Netflix紀錄片中，回憶自身過往的經歷。（資料照）

查理辛也坦承過去曾深陷「性成癮」，甚至因感情糾葛遭人勒索，直到2015年，他才在節目《Today Show》上公開自己罹患愛滋病，但他強調：「我可以確定，從未將病毒傳染給任何人。」時隔10年，查理辛將透過新作品讓大家「重整」對他的印象，他不打算將自己塑造成受害者，而是正視曾經發生的一切。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

