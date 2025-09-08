晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

賓賓哥遭控賣假佛牌損失千萬 驚爆「怪病纏身」：血液黑又濃

〔記者侯家瑜／台北報導〕公益網紅 「賓賓哥」江建樺過去因助人影片累積超過500萬觀看，被網友封為「公益網紅」。然而近日卻捲入風波，他自爆遭同行網紅直播嗆聲、惡意抹黑，甚至接到恐嚇電話。他今帶著律師現身記者會，強調現在已透過律師發函、報警處理。

賓賓哥遭同行威脅，公司損失千萬，自己健康也亮起紅燈。（記者潘少棠攝）賓賓哥遭同行威脅，公司損失千萬，自己健康也亮起紅燈。（記者潘少棠攝）

賓賓哥稍早接受訪問時透露，近來身心狀況急速惡化，「三天打一次點滴，一個月瘦3、4公斤，肝膽都出狀況，醫生診斷為長期壓力與勞力過度所致。」他也苦笑說血液檢查顯示「黑又濃」，醫生直言是因缺乏運動、作息失衡所造成。目前他計畫做全身檢查，但仍在等待醫師安排。

賓賓哥說恐嚇事件發生在7月中，公司員工竟接到威脅電話，對方直言「一天內不出面，就要來抓人」，讓全公司人心惶惶。他坦言，起初父母希望他保持沉默以免事態擴大，但沒想到反而愈演愈烈，如今只能選擇公開，並交由司法釐清。

賓賓哥壓力爆表，一個月瘦4公斤。（記者潘少棠攝）賓賓哥壓力爆表，一個月瘦4公斤。（記者潘少棠攝）

更雪上加霜的是，賓賓哥說近4個月來，公司帳面損失高達千萬元，包含退貨潮與合作受阻，「很多人不敢下單，幾位員工也因擔心上下班安全請長假。」他也喊冤，被指控「賣假佛牌」純屬抹黑，「在泰國我們都有師父加持照，如果說我有問題，就該提出證據。」

雖然壓力龐大，甚至家人勸他乾脆放棄事業與公益，但賓賓哥態度堅定，表示絕不能讓招牌黑掉，至少要清清白白下莊。目前他也計畫調整拍攝方式，不再直播個案，而是錄影後加上馬賽克，以保障受訪者隱私。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中