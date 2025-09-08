賓賓哥遭控賣假佛牌損失千萬 驚爆「怪病纏身」：血液黑又濃

〔記者侯家瑜／台北報導〕公益網紅 「賓賓哥」江建樺過去因助人影片累積超過500萬觀看，被網友封為「公益網紅」。然而近日卻捲入風波，他自爆遭同行網紅直播嗆聲、惡意抹黑，甚至接到恐嚇電話。他今帶著律師現身記者會，強調現在已透過律師發函、報警處理。

賓賓哥遭同行威脅，公司損失千萬，自己健康也亮起紅燈。（記者潘少棠攝）

賓賓哥稍早接受訪問時透露，近來身心狀況急速惡化，「三天打一次點滴，一個月瘦3、4公斤，肝膽都出狀況，醫生診斷為長期壓力與勞力過度所致。」他也苦笑說血液檢查顯示「黑又濃」，醫生直言是因缺乏運動、作息失衡所造成。目前他計畫做全身檢查，但仍在等待醫師安排。

賓賓哥說恐嚇事件發生在7月中，公司員工竟接到威脅電話，對方直言「一天內不出面，就要來抓人」，讓全公司人心惶惶。他坦言，起初父母希望他保持沉默以免事態擴大，但沒想到反而愈演愈烈，如今只能選擇公開，並交由司法釐清。

賓賓哥壓力爆表，一個月瘦4公斤。（記者潘少棠攝）

更雪上加霜的是，賓賓哥說近4個月來，公司帳面損失高達千萬元，包含退貨潮與合作受阻，「很多人不敢下單，幾位員工也因擔心上下班安全請長假。」他也喊冤，被指控「賣假佛牌」純屬抹黑，「在泰國我們都有師父加持照，如果說我有問題，就該提出證據。」

雖然壓力龐大，甚至家人勸他乾脆放棄事業與公益，但賓賓哥態度堅定，表示絕不能讓招牌黑掉，至少要清清白白下莊。目前他也計畫調整拍攝方式，不再直播個案，而是錄影後加上馬賽克，以保障受訪者隱私。

