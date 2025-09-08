提姆波頓筆下愛犬化身潮T 張鈞甯曬照響應「領養別棄養」

〔記者傅茗渝／台北報導〕國際名導提姆．波頓（Tim Burton）不僅擅長打造奇幻世界，近日更與善待動物組織 PETA 攜手，親自操刀繪製愛犬 Levi 的插畫，推出限量公益 T 恤，號召粉絲支持「領養代替購買」。台灣演員張鈞甯立刻響應，她近日在 Instagram 曬出身穿這件「波頓限量款」的照片，呼籲粉絲一起關注流浪動物問題。

張鈞甯力挺鬼才導演提姆·波頓設計T恤，為「領養代替購買」發聲。（PETA提供）

張鈞甯穿上的 T 恤，上頭印有「Hero for Animals. Adopt, Don’t Shop」字樣；這件 T 恤由 PETA 贈送給張鈞甯，感謝她多年來在動保議題上的付出。事實上，她早在過去就替 PETA 機械熊「波波」獻聲，呼籲禁止馬戲團動物表演，更參與 #FurFree 零皮草運動。

對張鈞甯而言，這次響應想喚起社會對流浪動物的重視，她也再度呼籲：「所有家中養狗的主人們不要隨意棄養或停止認養……千萬別因一時慌亂就讓無辜的狗狗失去溫暖的家！」

