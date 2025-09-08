賓賓哥遭同行恐嚇！帶律師現身記者會 拋出「震撼彈」

〔記者侯家瑜／台北報導〕TikTok擁有公益網紅稱號的「賓賓哥」江建樺，一向以暖心助人形象走紅，影片最高觀看數突破500萬，卻在近日爆出驚人內幕。他坦承遭受同行網紅直播嗆聲威脅，甚至接到恐嚇電話，對方直言「要來抓人」，讓他壓力，驚呼換作任何人都會害怕，也透過律師，發出律師函。

賓賓哥遭威脅恐嚇，今偕律師出來說明原委。（記者潘少棠攝）

面對外界質疑與攻擊，賓賓哥首度公開現身，台上鞠躬致歉，坦言自己與團隊並非專業背景出身，一切都是憑著熱血想幫助更多人，「但在過程中確實有做得不夠好的地方，難免跌跌撞撞，這段風波也讓我明白，團隊要更專業。」

隨後，他語出驚人，揭露公司竟然接到恐嚇電話，對方自稱是同路人，電話中直言要對他不利，甚至威脅「要來抓人」。他無奈說：「換作任何人都會害怕，我也是一個再普通不過的人。但台灣是法治社會，不能用黑道方式解決問題。」

賓賓哥自爆接到恐嚇電話。（記者潘少棠攝）

為避免個案受傷害，他當場拋出震撼彈，宣布團隊將無限期公益不全程直播，並將導入更多專業力量，全面回歸「幫助社會」的本質，未來將全面保護個案隱私，回歸初心。

現場還有多位網紅好友現身力挺，包括資深公益網紅顏維勳、知識型網紅「附庸風雅的獅子」以及可樂哥，全都公開站台支持，並一致呼籲外界給予公益更多空間與包容。最後，賓賓哥感性喊話：「希望我的努力，能讓大家相信，只要願意伸援手，世界真的會不一樣，讓每個人都成為善的傳遞者。」

賓賓哥透過律師發出律師函。（泰霸團隊提供）

律師函全文：

謹代當事人江建樺先生聲明如下：

一、緣本人江建樺爾來迭遭有心人士以不實言論污衊、誹謗名譽，甚且以恐嚇、威脅之言語危害本人性命安全。

二、上開不實指控業已嚴重詆毀本人聲譽，威脅恐嚇之言論則已危及本人之性命安全。本人現已陸續蒐證提告，俾維權益並正視聽。

三、視聽大眾若對本人之言行有所指教，本人定將虛心檢討。但請勿流於非理性之污衊、謾罵，甚或對本人有威脅、恐嚇之舉措。否則，恐將涉犯刑法第310條之誹謗罪暨第305條之恐嚇危害安全罪等罪責，本人定將依法訴究，絕不寬貸。

韜略法律事務所

陳志偉律師

