李怡貞評江祖平事件遭網酸 發文致歉：用字遣詞需改進

〔娛樂頻道／綜合報導〕江祖平踢爆三立資深副總龔美富之子龔益霆涉性侵，事件震撼演藝圈。風波持續延燒，律師李怡貞先前也在臉書發文評論，不料卻遭部分網友酸「替加害者說話」，如今她也再度發文致歉，表示自己用字遣詞不當。

李怡貞5日在社群發文提及，「江祖平的事情我自己看了是覺得非常奇怪」，直言江祖平的爆料過程相當詭異，被網友批評「替三立說話」。如今李怡貞再度發文寫下：「這兩天我也看完各網友的寶貴意見，仔細想想會引起波瀾也是確實在用字遣詞上有需要檢討改進的地方」，並透露有自稱江祖平的密友也來留言，讓她也反思檢討先前發文所帶來的誤解，以及容易被操弄扭曲風向的地方。



李怡貞也向江祖平致歉，「並且也希望如確實有相同經歷的女性，剛好也可以借此次站出來與她同行，這也是我『第一時間』就在原文裡面留言區提到的，如果江祖平的行為是為了引起其他受害人一起站出來，那麼我就能理解她的『奇怪』，多人能站出來，才會對案件有幫助」。

