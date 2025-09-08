晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李怡貞評江祖平事件遭網酸 發文致歉：用字遣詞需改進

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕江祖平踢爆三立資深副總龔美富之子龔益霆涉性侵，事件震撼演藝圈。風波持續延燒，律師李怡貞先前也在臉書發文評論，不料卻遭部分網友酸「替加害者說話」，如今她也再度發文致歉，表示自己用字遣詞不當。

江祖平爆料曾遭下藥性侵。（資料照）江祖平爆料曾遭下藥性侵。（資料照）

李怡貞5日在社群發文提及，「江祖平的事情我自己看了是覺得非常奇怪」，直言江祖平的爆料過程相當詭異，被網友批評「替三立說話」。如今李怡貞再度發文寫下：「這兩天我也看完各網友的寶貴意見，仔細想想會引起波瀾也是確實在用字遣詞上有需要檢討改進的地方」，並透露有自稱江祖平的密友也來留言，讓她也反思檢討先前發文所帶來的誤解，以及容易被操弄扭曲風向的地方。

李怡貞發文致歉。（翻攝自臉書）李怡貞發文致歉。（翻攝自臉書）

李怡貞也向江祖平致歉，「並且也希望如確實有相同經歷的女性，剛好也可以借此次站出來與她同行，這也是我『第一時間』就在原文裡面留言區提到的，如果江祖平的行為是為了引起其他受害人一起站出來，那麼我就能理解她的『奇怪』，多人能站出來，才會對案件有幫助」。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中