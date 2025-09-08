《魔法壞女巫》女主角征服MTV音樂錄影帶獎 BLACKPINK贏得最佳團體獎

羅子秦／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕2025 MTV音樂錄影帶獎（簡稱VMA ），美國時間7日晚上在紐約UBS體育館舉行頒獎典禮，32歲的《魔法壞女巫》女主角亞莉安娜贏得年度最佳音樂錄影帶等大獎，BLACKPINK則獲得最佳團體獎。

亞莉安娜贏得年度最佳音樂錄影帶等大獎。（法新社）

頒獎典理由LL Cool J主持，莎賓娜卡本特以《 Short n' Sweet》贏得最佳專輯等大獎，亞莉安娜則以《Brighter days ahead》贏得年度最佳音樂錄影帶獎和最佳流行歌曲，還有最佳長篇音樂錄影帶獎等大獎，女神卡卡除贏得年度藝人，她和火星人布魯諾合唱的《Die With A Smile》也獲得最佳合作獎，另外火星人布魯諾與Rosé演唱的洗腦神曲《APT.》也獲得年度歌曲大獎，可惜他沒有親臨現場領獎。

亞莉安娜致詞時談到：「從我小時候開始，藝術對我來說就一直是一個安全的空間。」她並談到：「我很感激能夠用自己的生命從事這項工作，並且擁有如此熱愛和支持我的粉絲們。」

