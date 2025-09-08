韓「可愛天花板」空降台灣！金佳垠加盟桃氣女孩 攜手她誕最強雙星

有韓國「可愛天花板」封號的金佳垠，加盟排球啦啦隊「桃氣女孩Peach Girls」。（桃氣女孩Peach Girls提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕影響力動能股份有限公司今正式宣布兩大女神強勢加入桃園雲豹飛將排球隊啦啦隊「桃氣女孩 Peach Girls」。韓職啦啦隊超人氣成員、粉絲口中的「可愛天花板」金佳垠（김가은），以及因《全明星運動會》走紅、被封為「全明星女神」的林穎樂，將攜手披上桃氣戰袍。台韓雙星合體，預料將為台灣職業排球元年與桃園主場掀起新一波熱潮。

金佳垠以甜美笑容與俐落舞感在韓國累積高人氣，先前來台快閃演出時就引爆「韓式應援」旋風，社群討論熱度居高不下，更被媒體稱作「吃可愛長大」，「最可愛女神」等暱稱洗版，展現其跨海號召力。

請繼續往下閱讀...

與她同時加入的林穎樂，現為職棒啦啦隊成員，並因《全明星運動會》第三季「女狀元」頭銜受到矚目。她不僅擁有游泳教練與救生專業背景，體能與競技表現亮眼，清新甜美外貌下蘊含爆發力，成為「全明星女神」的最佳代表。

現役職棒啦啦隊女神林穎樂，確定披上桃氣戰袍，成為「桃氣女孩Peach Girls」一員。（桃氣女孩Peach Girls提供）

影響力動能表示：「金佳垠與林穎樂的加入，不只是話題升級，更是演出內容升級。我們希望每一場例行賽都能成為高規格現場秀，讓球迷感受到熱血又精彩的主場體驗。」隨著兩位新星加盟，桃園主場關注度勢必再度飆升。

同時，「桃氣女孩」徵選報名進入最後倒數兩天！主辦單位也鼓勵熱愛舞台、運動與表演的女孩把握機會，一同成為桃園主場最耀眼的焦點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法