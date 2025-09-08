齊豫為了青峰破例！暌違28年現場演唱這首歌 還清相欠6年音樂債

〔記者張釔泠／台北報導〕吳青峰上週六（6日）驚喜現身齊豫《風采依舊·在》巡迴演唱會擔綱嘉賓，齊豫笑稱這位神秘嘉賓是「年紀很小的好朋友」。青峰特別向偶像點歌，希望能合唱《幸福》，讓齊豫破例「解封」這首暌違28年未在現場演出的經典。更令全場觀眾驚喜的是，兩人終於把「相欠六年的音樂債」在舞台上還清，公開二人合作全新作品《一念之間》，這首由齊豫填詞青峰譜曲的作品，未發行即在現場首唱，讓青峰直呼「夢想成真」。

齊豫與吳青峰首度合唱新歌《一念之間》。（哈里坤的狂歡提供）

齊豫在台上坦言，早在 2019 年《歌手》節目上就曾許下與青峰合作的承諾，笑稱這六年間一直活在愧疚裡，「覺得債務纏身、食言而肥」。直到青峰答應擔任嘉賓，她才奮發圖強動筆寫詞。當歌詞落筆完成時，她由衷感慨：「青峰就是這首歌最好的演示！」更意外的是，自己醞釀六年的詞，青峰竟在收到歌詞當晚徹夜難眠、僅花六小時就完成譜曲。

吳青峰則笑言自己和齊豫個性偏佛系，「沒想到夢想就這樣悄悄來到我身邊」，並謙虛補充並非創作力特別旺盛，而是等待這一刻太久，終於迎來夢想實現的瞬間。齊豫聽後忍不住笑稱「我的債主真好」，並表示非常喜歡這首作品，「其實原本是寫給青峰唱的，結果最後卻變成我們相識以來第一次的合作。」當晚兩人首唱時，觀眾更直呼，能驚喜聽到這首等待六年的新歌首唱，實在是「一念好幸福」！

齊豫介紹特別嘉賓吳青峰時，形容他是「年紀很小的好朋友」，從小聽著她的歌長大，兩人之間有著難以言喻的情感。她笑說自己只傳了一個簡訊，青峰便立刻答應到場，讓她忍不住連聲致謝。吳青峰則暖心回應，只要齊姐開口，他都是「隨傳隨到」，甚至笑說就算不用當嘉賓，「您開演唱會，我就在旁邊陪著聽就好。」他真摯表示，自己的歌唱生涯能走到今天，正是因為當年在齊姐演唱會上，被她的一句話救回，才決定繼續唱下去，「所以今天才能在這裡遇見我的夢想。」全場掌聲與感動久久不息。

《一念之間》預告將正式發行，吳青峰也懇請觀眾熱情分享：「齊姐很久沒有錄新歌了，要鼓勵她多出一些新作品。」多年來他始終鼓勵齊豫重啟巡演，而齊豫則以創作回應，與青峰攜手完成這份跨越世代的夢想。《一念之間》不僅是兩人相知多年的結晶，更是彼此相惜、互為支撐的印記。

