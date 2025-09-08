晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

陳柏霖陷低潮避風頭 金門巧遇郭雪芙擦出火花

〔記者傅茗渝／台北報導〕 由金獎導演何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演的療癒系台劇《不如海邊吹吹風》，將於9日（週二）晚間八點於八大綜合台播出。《不如海邊吹吹風》囊括多項陳柏霖的第一次，包括這是他年齡跨入4字頭的第一部戲，也因為本劇首次踏上金門，同時也是首度和何潤東正式合作。

《不如海邊吹吹風》由何潤東（左）執導，陳柏霖（中）主演。（八大電視提供）《不如海邊吹吹風》由何潤東（左）執導，陳柏霖（中）主演。（八大電視提供）

八大綜合台最新台劇《不如海邊吹吹風》，全劇幾乎都在金門取景，被封為最美的台劇，劇情描述大明星白引默（陳柏霖飾），因負面新聞陷入低潮，企圖挽回形象的他，在經紀人的安排下，到金門暫避風頭，因此遇到在金門土生土長、經營民宿的李海諾（郭雪芙飾），民宿主人和包棟住宿的巨星，從互看對方不順眼轉變為慢慢理解彼此，曖昧關係牽動兩人的感情發展。

陳柏霖（左）、郭雪芙（右）演出的《不如海邊吹吹風》，將在八大綜合台播出。（八大電視提供）陳柏霖（左）、郭雪芙（右）演出的《不如海邊吹吹風》，將在八大綜合台播出。（八大電視提供）

戲裡戲外都是明星的陳柏霖曾在訪談中提及，在劇中飾演的角色本身就是一個娛樂圈的人，然後也因為這十幾、二十年來入行的經驗，其實很容易知道，這個角色他會經歷什麼？會如何去思考事情？「因為這部劇，我第一次踏上金門這個地方，不管是人文、風光，都非常有趣！」

陳柏霖因為拍攝《不如海邊吹吹風》首次去金門。（八大電視提供）陳柏霖因為拍攝《不如海邊吹吹風》首次去金門。（八大電視提供）

演而優則導的何潤東聊起和陳柏霖的合作，「開拍之後，很快我們化學作用就來了，然後我們真的是一拍即合，就是他很快就知道我要什麼！」何潤東透露兩人對於戲劇的節奏是在同一個頻率上，也因此能一起在拍戲時共同創作。陳柏霖也回應和何潤東拍戲非常愉快，「因為他自己本身也是演員，我們也都是處女座！」陳柏霖表示雙方對戲的表演、台詞都蠻有一定的共識。

陳柏霖在《不如海邊吹吹風》飾演大明星。（八大電視提供）陳柏霖在《不如海邊吹吹風》飾演大明星。（八大電視提供）

至於是否有把現實中遇到的明星特質放進陳柏霖飾演的「白引默」身上，何潤東笑說是有把一部分的自己寫進去，例如：對工作很要求完美，是一個時間控！《不如海邊吹吹風》9日起，每週一至五晚間八點在八大綜合台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中