陳柏霖陷低潮避風頭 金門巧遇郭雪芙擦出火花

〔記者傅茗渝／台北報導〕 由金獎導演何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演的療癒系台劇《不如海邊吹吹風》，將於9日（週二）晚間八點於八大綜合台播出。《不如海邊吹吹風》囊括多項陳柏霖的第一次，包括這是他年齡跨入4字頭的第一部戲，也因為本劇首次踏上金門，同時也是首度和何潤東正式合作。

《不如海邊吹吹風》由何潤東（左）執導，陳柏霖（中）主演。（八大電視提供）

八大綜合台最新台劇《不如海邊吹吹風》，全劇幾乎都在金門取景，被封為最美的台劇，劇情描述大明星白引默（陳柏霖飾），因負面新聞陷入低潮，企圖挽回形象的他，在經紀人的安排下，到金門暫避風頭，因此遇到在金門土生土長、經營民宿的李海諾（郭雪芙飾），民宿主人和包棟住宿的巨星，從互看對方不順眼轉變為慢慢理解彼此，曖昧關係牽動兩人的感情發展。

陳柏霖（左）、郭雪芙（右）演出的《不如海邊吹吹風》，將在八大綜合台播出。（八大電視提供）

戲裡戲外都是明星的陳柏霖曾在訪談中提及，在劇中飾演的角色本身就是一個娛樂圈的人，然後也因為這十幾、二十年來入行的經驗，其實很容易知道，這個角色他會經歷什麼？會如何去思考事情？「因為這部劇，我第一次踏上金門這個地方，不管是人文、風光，都非常有趣！」

陳柏霖因為拍攝《不如海邊吹吹風》首次去金門。（八大電視提供）

演而優則導的何潤東聊起和陳柏霖的合作，「開拍之後，很快我們化學作用就來了，然後我們真的是一拍即合，就是他很快就知道我要什麼！」何潤東透露兩人對於戲劇的節奏是在同一個頻率上，也因此能一起在拍戲時共同創作。陳柏霖也回應和何潤東拍戲非常愉快，「因為他自己本身也是演員，我們也都是處女座！」陳柏霖表示雙方對戲的表演、台詞都蠻有一定的共識。

陳柏霖在《不如海邊吹吹風》飾演大明星。（八大電視提供）

至於是否有把現實中遇到的明星特質放進陳柏霖飾演的「白引默」身上，何潤東笑說是有把一部分的自己寫進去，例如：對工作很要求完美，是一個時間控！《不如海邊吹吹風》9日起，每週一至五晚間八點在八大綜合台播出。

