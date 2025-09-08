晴時多雲

娛樂 音樂

王心凌當嘉賓先查Energy年紀 樂當「忙內」揪伴翹屁股

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy昨（7日）晚在高雄巨蛋順利完成第二場「ALL IN 全面進擊」演唱會，也宣布明年1月10日將重返小巨蛋呈現這套新的巡演內容，昨晚歌迷驚喜看到王心凌登台當嘉賓，她開玩笑說，現在出門走跳都被稱呼「姐姐」，難得有機會可以稱Energy為「哥哥」，她還特別查過Energy的年紀，開心在他們面前可以獲得「忙內」稱號。

Energy高雄演唱會落幕，開心邀請到王心凌（右三）甜蜜合唱。（相信音樂提供）Energy高雄演唱會落幕，開心邀請到王心凌（右三）甜蜜合唱。（相信音樂提供）

王心凌和Energy合唱她的夯曲《愛你》並分享，這次與Energy合作的《愛你》是第一次和這麼多歌手合唱，但她也笑說有點小遺憾：「這首歌應該要牽手才對！」隨即拉著5人一起扶著彼此的腰再跳一遍經典舞步，還要Energy一起翹屁股、勾腳裝可愛，結果大家貼在一起跳得亂七八糟，引來全場歌迷大笑。

王心凌將赴美國巡演，她也先擔任Energy嘉賓。（相信音樂提供）王心凌將赴美國巡演，她也先擔任Energy嘉賓。（相信音樂提供）

Energy宣布明年一月重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）Energy宣布明年一月重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

Energy打趣說：「剛剛那段我們練了兩個月，是這次演唱會最難的舞蹈！」王心凌則笑回：「你們下次要再練一下！」而王心凌也透露，接下來演唱會場次會繼續安排，Energy則趁機喊話：「這個舞我們練了兩個月，只跳一次太虧了，下次我們一定把牽手練好，自告奮勇再跳！」笑說下次要一起穿學生裙演出。

