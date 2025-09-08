像被開好幾指！林舒語證實腹中「血塊變大」：痛到狂哭

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林舒語從《大學生了沒》出道之後，演出《我的自由年代》、《終極三國》走紅。她上月24日在社群透露，起床突然腹部劇痛，緊急就醫後發現，腹部有不少血水及血塊，被醫師告知「不排除開刀」。昨（7）日，林舒語再度透度最新病況，表示腹中「血塊變大」、「痛到狂哭」。

林舒語上月突然腹部劇痛，就醫後發現，腹部有不少血水及血塊。（翻攝自IG）

林舒語昨日在IG發布貼文，透露最新病況：「今天換了醫院，血塊比第一次都還大了，痛到狂哭。」表示血塊造成痛感比生小孩還痛，「每天都好像開好幾指的痛，時不時出現」，為了緩解不適，林舒語透露這幾天她幾乎都躺在床上。

林舒語昨（7）日表示腹中「血塊變大」、「痛到狂哭」。（翻攝自IG）

林舒語還分享從醫院返家所做的夢境，夢中的自己正在看益智節目，正巧節目裡的問答題目就問到像她這樣的痛感，需要熱敷還是冰敷，不料就當要得到解答時，節目剛好播畢，讓她內心充滿無奈。林舒語最後坦言：「我現在只想週末能簡單帶孩子去個美術館，這樣就很開心了。走路不會痛，就很開心了」。

