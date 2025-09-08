向井康二BL電影登台！雄影又選映Snow Man作品

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕高雄電影節今天（8）日公布「耽美主義」與「非典型視窗」兩大單元片單。「耽美主義」網羅Snow Man成員向井康二合作森崎溫主演的電影《未完的情歌》，劇情峰迴路轉兩位男演員火花驚人的《遇見他，愛上他》，以及又酸又甜的青春懷舊愛情片《404，初雪的約定》。「非典型視窗」則帶來坎城影展動作鉅片《撤離倒數13天》、董子健與劉昊然攜手合作《我的朋友安德烈》等13部國際影展矚目之作。

《未完的情歌》向井康二。（高雄電影節提供）

雄影人氣單元「耽美主義」持續探索Boys in Love的多元面貌，日泰合製的《未完的情歌》是維拉奇．通吉拉繼《只因我們天生一對》後的大銀幕話題新作，邀請《一級玩家》人氣演員森崎溫與日本偶像團體Snow Man成員、日泰混血的向井康二共演青梅竹馬，故事穿梭東京與曼谷，揪心描繪曖昧與期盼交織的純真愛戀，該片在高雄電影節台灣首映。前年雄影選映佐久間大介的《完美配對謀殺案》，這次又放映向井康二的作品，備受Snow Man粉絲矚目。

《大都會愛的迫降》。（高雄電影節提供）

韓國作品《大都會愛的迫降》猶如《愛的迫降》加上《大都會的愛情法》的脫北者同志戀曲，取材自導演朴俊浩授課時認識的脫北青年，片中既呈現脫北者在南韓群體對於生活與情慾的探索與困惑，也以饒舌歌手Sokodomo《旋轉木馬》輕喚思念記憶，韓劇《愛在獨木橋》中表現搶眼的金賢睦，更憑本片細膩演出獲得全州影展最佳演員。

《遇見他，愛上他》。（高雄電影節提供）

知名同志導演金趙光壽這次以《遇見他，愛上他》描繪浪漫又令人揪心的愛情，從情動一吻、天臺華爾滋到親密擁抱，既有鬥嘴幽默，也有唯美撫觸，最後將情感衝突推至極致。由《Produce 101第二季》成員鄭時顯與新秀李雄宰共同演繹，火花四溢。

《404，初雪的約定》。（高雄電影節提供）

《404，初雪的約定》由新銳導演嚴何那執導，攜手玄祐碩與「舞蹈神童」沈泫書，共創一首青春的青澀詩篇。日本樂團globe九〇年代末金曲《DEPARTURES》與《FACES PLACES》貫穿全片，並巧用韓片《我的野蠻女友》點綴時代元素，在新世紀的幻象與暗影間，為邊緣少年的聲音留下溫柔共鳴，片尾更暗藏驚人轉折。

《平壤禁戀》。（高雄電影節提供）

另一單元「非典型視窗」跳脫影展框架，選映13部國際影展佳作：《撤離倒數13天》、《西貢寄生上流》、《平壤禁戀》、《熱浪之夏》、《日安憂鬱》、《天邊一尾魚》、《97年的惠子漂流記》、《我的朋友安德烈》、《遺產心風暴》、《分秒閉睜》、《牧羊少年DJ夢》、《AI荷索謀殺案》及《克勞德雷路許之偶然與謊言》。

《我的朋友安德烈》。（高雄電影節提供）

《撤離倒數13天》改編自法國近代最大規模的真實撤僑行動，《三劍客》話題商業名導馬丁．布爾布隆執導，結合經典動作類型場面調度及紀實手法，將塔利班政權威脅下的阿富汗撤僑行動翻拍成充滿緊迫張力的震撼鉅作，一舉入選坎城影展競賽外放映；《我的朋友安德烈》改編自中國暢銷小說家雙雪濤同名短篇小說，董子健演而優則導的首部作品，攜手《燃冬》劉昊然，捕捉大片時代下罕見的表演厚度；《平壤禁戀》簡樸風格勾勒共產社會諜報懸疑中的跨國禁戀，韓國新銳導演金普瑟首部動畫長片即在安錫動畫影展奪下大獎；《熱浪之夏》為曾編寫《依達的抉擇》金獎編劇蕾貝卡．蘭奇維茲首執導演筒，入圍2025柏林影展正式競賽，由《性愛自修室》艾瑪．麥基和影視劇三棲戲骨「德思禮太太」費歐娜．蕭領銜主演。

《97年的惠子漂流記》。（高雄電影節提供）

《日安憂鬱》為2024年現代版的莎岡《日安憂鬱》改編作品，共同展現現代版中產階級的莎岡之鬱；《天邊一尾魚》於玻利維亞安地斯山脈上沙漠拍攝，攝影完美融合寫實主義與奇幻美學，化作《野獸冒險樂園》般的魔幻旅程；《97年的惠子漂流記》延續其導演對社會邊緣人物的深刻關注與描繪，以公路電影的形式展開，追債路途成為穿梭並探索韓國底層社會的殘酷之旅；《西貢寄生上流》是前年深受雄影觀眾喜愛的《西貢天之驕女》團隊最新作品，猶如《瘋狂亞洲富豪》碰上《寄生上流》，以喜劇探討階級議題，浮華中不忘諷刺制度；《遺產心風暴》以獨到女性視角，細膩縫合戰爭中小人物的歷史遺憾與遷徙紀事；《分秒閉睜》是場感官與記憶交錯的解謎旅程，也是凝視救贖及復仇深淵的故事；《牧羊少年DJ夢》走訪50多座馬其頓山村場勘及選角，並刻意傾向選用第一顆拍攝的鏡頭，自然活潑的動人演出，獲《綜藝》雜誌佳評，更於日舞影展奪下大獎。

《AI荷索謀殺案》由AI撰寫的劇本出發，並透過德國名導荷索的真假面容、身影和聲音擬真仿建，構築出一段似曾相識卻荒謬迷人的黑色寓言；《克勞德雷路許之偶然與謊言》是2024年高雄電影節大師致敬單元的克勞德雷路許最新作品，電影囊括他最擅長的音樂和愛情，星光熠熠的卡司加上他個人對於家鄉風土、政治歷史和舞台人生的感懷，絕對是被《男歡女愛》深深打動的影迷最不能錯過的作品。

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站（www.kff.tw）、Instagram與Facebook粉絲專頁。

