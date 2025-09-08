男星寵粉遭直擊！穿浴衣狂嗨畫面流出

〔記者張釔泠／台北報導〕Dolfan日前舉辦「兜粉納涼祭」，邀請VERA、Saturnday、F.F.O、呂植宇參加，陪粉絲們度過炎炎夏日。為符合日本夏日祭典精神，偶像們紛紛換上浴衣出席，讓粉絲直呼太帥氣。

VERA、Saturnday、F.F.O、呂植宇換上浴衣集結Dolfan納涼祭。（So-net提供）

首先由VERA、Saturnday打頭陣擔任祭典遊戲攤主，與粉絲PK套圈圈、射瓶子、釣金魚等遊戲，VERA展現派對人格自行加碼規則，藍弟和蔡朕自創釣魚歌，還把題目卡高高低低到處藏，各種爆笑要求讓粉絲又累又好笑。Nelson刀子口豆腐心，最開始說絕不對粉絲放水，但卻偷偷幫粉絲推倒瓶子，暖心舉動擄獲眾多粉絲的心。

請繼續往下閱讀...

VERA、Saturnday擔任Dolfan納涼祭遊戲關主。（So-net提供）

Saturnday成員們也不惶多讓，立杰釣金魚居然釣到粉絲頭上；凱杰要粉絲們一起喊出「我是神射手！」才可以射擊；小潘一下舉起玩具槍擺出帥氣姿勢，一下擋在瓶子前身兼「障礙物」加高射擊難度，讓粉絲們笑到不行。

F.F.O、呂植宇擔任Dolfan納涼祭遊戲關主。（So-net提供）

第二天緊接著由F.F.O跟呂植宇擔任關主把關，日本籍成員加藤在這次活動中也十分活躍，穿著浴衣的模樣讓粉絲直呼太適合；俊希化身射擊教練，超貼心手把手教學，成功指導粉絲從摃龜到射中目標，互畫似顏繪攤位裡，彥旭為了仔細畫下粉絲的臉而近距離和粉絲對視，讓粉絲害羞退後。呂植宇則展現出貼心的一面，在釣金魚攤位中，直接徒手抓魚給粉絲垂釣，讓粉絲躺贏。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法