晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

男星寵粉遭直擊！穿浴衣狂嗨畫面流出

〔記者張釔泠／台北報導〕Dolfan日前舉辦「兜粉納涼祭」，邀請VERA、Saturnday、F.F.O、呂植宇參加，陪粉絲們度過炎炎夏日。為符合日本夏日祭典精神，偶像們紛紛換上浴衣出席，讓粉絲直呼太帥氣。

VERA、Saturnday、F.F.O、呂植宇換上浴衣集結Dolfan納涼祭。（So-net提供）VERA、Saturnday、F.F.O、呂植宇換上浴衣集結Dolfan納涼祭。（So-net提供）

首先由VERA、Saturnday打頭陣擔任祭典遊戲攤主，與粉絲PK套圈圈、射瓶子、釣金魚等遊戲，VERA展現派對人格自行加碼規則，藍弟和蔡朕自創釣魚歌，還把題目卡高高低低到處藏，各種爆笑要求讓粉絲又累又好笑。Nelson刀子口豆腐心，最開始說絕不對粉絲放水，但卻偷偷幫粉絲推倒瓶子，暖心舉動擄獲眾多粉絲的心。

VERA、Saturnday擔任Dolfan納涼祭遊戲關主。（So-net提供）VERA、Saturnday擔任Dolfan納涼祭遊戲關主。（So-net提供）

Saturnday成員們也不惶多讓，立杰釣金魚居然釣到粉絲頭上；凱杰要粉絲們一起喊出「我是神射手！」才可以射擊；小潘一下舉起玩具槍擺出帥氣姿勢，一下擋在瓶子前身兼「障礙物」加高射擊難度，讓粉絲們笑到不行。

F.F.O、呂植宇擔任Dolfan納涼祭遊戲關主。（So-net提供）F.F.O、呂植宇擔任Dolfan納涼祭遊戲關主。（So-net提供）

第二天緊接著由F.F.O跟呂植宇擔任關主把關，日本籍成員加藤在這次活動中也十分活躍，穿著浴衣的模樣讓粉絲直呼太適合；俊希化身射擊教練，超貼心手把手教學，成功指導粉絲從摃龜到射中目標，互畫似顏繪攤位裡，彥旭為了仔細畫下粉絲的臉而近距離和粉絲對視，讓粉絲害羞退後。呂植宇則展現出貼心的一面，在釣金魚攤位中，直接徒手抓魚給粉絲垂釣，讓粉絲躺贏。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中