娛樂 最新消息

51歲韓星連環爆健康亮紅燈 飲食習慣致腸阻塞暴瘦4公斤

金榮澈透過體重維持在80至81公斤，罹患麻痺性腸阻塞後掉到76至77公斤，一直回不去。（翻攝自Youtube）金榮澈透過體重維持在80至81公斤，罹患麻痺性腸阻塞後掉到76至77公斤，一直回不去。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔記者林南谷／綜合報導〕知名南韓喜劇演員兼主持人金榮澈7月驚傳住院，因空腹吃炸醬麵加泡麵，導致突如其來撕裂般腹痛，就醫確診「麻痺性腸阻塞」，住院治療還暫停廣播節目主持工作。

金榮澈日前更自曝被診斷罹患耳管開放症，醫生建議他努力增胖，症狀才會好轉，但對他來說卻是無比困難挑戰。

5日金榮澈在YouTube頻道上傳影片，與製作團隊和友人聚餐談到近期健康狀況，他表示過去體重維持在80至81公斤，自從罹患麻痺性腸阻塞後，掉到76至77公斤，一直回不去。他苦笑說：「我人生第一次聽到有人叫我一定要增胖，可是真的不容易，連喝酒也不太長肉。」

他是南韓喜劇演員兼主持人。（翻攝自Youtube）　他是南韓喜劇演員兼主持人。（翻攝自Youtube）　

金榮澈也透露近幾個月來，耳朵頻出現「咯噠咯噠」異響，以為是耳石症或耳鳴，結果跑了多間醫院，最後才在一家大型醫院確診「耳管開放症」，透露只要身體向前傾10秒就能稍微緩解不適，但根本解方還是「把體重補回來」。

醫生叮嚀他，只要體重恢復到原本的81公斤左右，症狀就會有所好轉。對此，他無奈嘆氣，「體重真的不容易回來，不知道該怎麼辦。」

