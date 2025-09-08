涉騷擾曹雅雯 新加坡女粉絲判刑後又犯案起訴

〔記者王定傳／台北報導〕台語金曲歌后曹雅雯，長期遭一名新加坡劉姓女歌迷騷擾，不料日前對方追到台灣，並在板橋車站騷擾，法院今年6月判決劉女6月徒刑，不料，8月26日，劉女又在台北西門町跟騷曹雅雯、甚至還動手拉扯，台北地檢署今依違反跟蹤騷擾防制法、刑法強制罪嫌起訴劉女。

檢方調查，劉女因喜愛曹雅雯表演才藝，雙方曾透過網路方式互動，怎料，2023年11月起，劉女頻繁以寄送Email、透過社群軟體臉書、IG傳送與表演無關的訊息給曹雅雯，要求她回覆，曹雅雯不堪其擾而予以封鎖，引起劉女不滿。

檢方調查，劉女之後還是不斷透過Email、IG、Threads發布恐嚇、辱罵訊息，今年2月14日上午7時許，竟還前往高鐵板橋車站地下1樓西剪票口閘門前堵被害者，徒手拉扯曹及她隨身攜帶的行李箱、手機吊飾，要求曹解除封鎖，甚至把被害者手機上的吊飾拉斷。

法院今年6月依恐嚇危害安全罪、強制罪，判處劉女6個月徒刑，並應於執行完畢或赦免後，驅逐出境，怎料，8月26日下午2時40分，劉女又在西門町堵被害者，徒手抓她並拉扯她的手機與行李，檢方調查後依跟蹤騷擾防制法、刑法強制等罪嫌起訴劉女。

