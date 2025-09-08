晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

吳姍儒遭酸人緣差！老公一句「早就受夠妳了」引爆夫妻戰火

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小姐不熙娣》這次邀請阿本、Mia、冰冰及Melody，帶領吳姍儒一同體驗「夜生活」，享受已婚媽媽的Happy hour。未料，在酒精的催化下，眾人尺度全開，真心話連環爆，讓現場瞬間在爆笑與感性之間瘋狂切換

《小姐不熙娣》邀請阿本、Mia、冰冰及Melody，帶領吳姍儒、派翠克體驗「夜生活」。（東森綜合台提供）《小姐不熙娣》邀請阿本、Mia、冰冰及Melody，帶領吳姍儒、派翠克體驗「夜生活」。（東森綜合台提供）

在「真心話拷問」環節中，吳姍儒被問及「最近一次跟老公吵架是因為什麼事情？」她竟大方透露，由於近期工作滿檔，蠟燭多頭燒，而忽略了家務，夫妻倆因此起了些爭執。沒想到她老公一氣之下，竟脫口說出：「你這種態度，妳的朋友們早就受夠了！」此話一出便震驚全場，眾人直呼：「這話太重了！」吳姍儒卻故作輕鬆地妙回：「反正我沒有朋友啊！」

《不熙娣》變真心話大會，吳姍儒大卸心防，派翠克真情告白惹哭她。（東森綜合台提供）《不熙娣》變真心話大會，吳姍儒大卸心防，派翠克真情告白惹哭她。（東森綜合台提供）

派翠克則在節目中意外揭開吳姍儒不為人知的一面。他感性分享，吳姍儒平時看似築起一層堅固的保護膜，難以親近，但熟識之後才發現，她其實非常在意自己的表現，內心也比誰都還要脆弱。派翠克更真情流露地說：「能成為她願意分享心事的人，我真的覺得很感動。」這番真情告白，瞬間讓吳姍儒眼淚潰堤，哽咽吐露：「雖然我外表看起來很冷靜，但其實我很容易緊張，每次錄影回家都要哭一場，才能慢慢冷靜下來。」

吳姍儒《不熙娣》自嘲沒朋友，現場氣氛瞬間凝結。（東森綜合台提供）吳姍儒《不熙娣》自嘲沒朋友，現場氣氛瞬間凝結。（東森綜合台提供）

吳姍儒《不熙娣》崩潰內幕，淚灑現場自爆：我回家都在偷哭。（東森綜合台提供）吳姍儒《不熙娣》崩潰內幕，淚灑現場自爆：我回家都在偷哭。（東森綜合台提供）

吳姍儒也感性表示：「雖然我只是來代班主持，但大家都對我真的非常好！」她特別感謝派翠克一路上的真誠陪伴，還忍不住爆料：「我兒子現在只要看到派翠克的照片，都會指著說「這是媽媽的同事耶！」童言童語笑翻全場。她也坦言，感謝《小姐不熙娣》團隊的信任，讓她有很大的發揮空間，但也自嘲常常被「不照腳本走的荒謬」嚇壞，笑說：「我明明很努力把稿子看完了，上場卻完全不一樣！」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中