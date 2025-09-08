吳姍儒遭酸人緣差！老公一句「早就受夠妳了」引爆夫妻戰火

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小姐不熙娣》這次邀請阿本、Mia、冰冰及Melody，帶領吳姍儒一同體驗「夜生活」，享受已婚媽媽的Happy hour。未料，在酒精的催化下，眾人尺度全開，真心話連環爆，讓現場瞬間在爆笑與感性之間瘋狂切換

《小姐不熙娣》邀請阿本、Mia、冰冰及Melody，帶領吳姍儒、派翠克體驗「夜生活」。（東森綜合台提供）

在「真心話拷問」環節中，吳姍儒被問及「最近一次跟老公吵架是因為什麼事情？」她竟大方透露，由於近期工作滿檔，蠟燭多頭燒，而忽略了家務，夫妻倆因此起了些爭執。沒想到她老公一氣之下，竟脫口說出：「你這種態度，妳的朋友們早就受夠了！」此話一出便震驚全場，眾人直呼：「這話太重了！」吳姍儒卻故作輕鬆地妙回：「反正我沒有朋友啊！」

《不熙娣》變真心話大會，吳姍儒大卸心防，派翠克真情告白惹哭她。（東森綜合台提供）

派翠克則在節目中意外揭開吳姍儒不為人知的一面。他感性分享，吳姍儒平時看似築起一層堅固的保護膜，難以親近，但熟識之後才發現，她其實非常在意自己的表現，內心也比誰都還要脆弱。派翠克更真情流露地說：「能成為她願意分享心事的人，我真的覺得很感動。」這番真情告白，瞬間讓吳姍儒眼淚潰堤，哽咽吐露：「雖然我外表看起來很冷靜，但其實我很容易緊張，每次錄影回家都要哭一場，才能慢慢冷靜下來。」

吳姍儒《不熙娣》自嘲沒朋友，現場氣氛瞬間凝結。（東森綜合台提供）

吳姍儒《不熙娣》崩潰內幕，淚灑現場自爆：我回家都在偷哭。（東森綜合台提供）

吳姍儒也感性表示：「雖然我只是來代班主持，但大家都對我真的非常好！」她特別感謝派翠克一路上的真誠陪伴，還忍不住爆料：「我兒子現在只要看到派翠克的照片，都會指著說「這是媽媽的同事耶！」童言童語笑翻全場。她也坦言，感謝《小姐不熙娣》團隊的信任，讓她有很大的發揮空間，但也自嘲常常被「不照腳本走的荒謬」嚇壞，笑說：「我明明很努力把稿子看完了，上場卻完全不一樣！」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

