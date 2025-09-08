晴時多雲

娛樂 最新消息

不只劉宇寧SJ利特也被造謠緋聞氣炸

利特對被偷拍編造緋聞相當不滿，圖為他擔任《SCOOL》主持人穩健表現。（天空娛樂提供）利特對被偷拍編造緋聞相當不滿，圖為他擔任《SCOOL》主持人穩健表現。（天空娛樂提供）

【娛樂頻道／綜合報導】中國藝人劉宇寧９月６日開直播澄清與經紀人子虛烏有的緋聞，無獨有偶，SJ的利特也在直播中說明與高球選手的莫名緋聞。

劉宇寧再度澄清與經紀人只是工作關係。（翻攝自微博）劉宇寧再度澄清與經紀人只是工作關係。（翻攝自微博）

SJ隊長利特近日因一組約會照陷入與小18歲的嫩妹戀愛傳聞，網路社交平台有一個帳號不斷發布利特的約會照,並點名女方是現年23歲的高爾夫KLPGA大滿貫的冠軍選手張昭熙（音譯），讓利特大為光火。

利特開直播直球澄清，稱看照到片時十分震驚，因為現場是高爾夫俱樂部的休息區，他與神童經常一同前往，當天神童與友人也在場，沒想到照片被拍的好像只有兩人，還被誤解成是單獨約會。

針對爆料說女方穿著他的衣服，他解釋因俱樂部離家不遠，他通常都會回家洗澡再回來與友人會合，如果有人覺得天氣轉涼，就會請他順便帶上衣物，女方披穿他的衣服，也只是朋友間的幫忙並非戀愛證據。

利特表示，因為這個莫名緋聞讓他不斷向張昭熙道歉，由於他覺得張昭熙每天都要無端的承受罵聲，他愧疚的不斷說對不起，兩人關係也因此變得更親近，他表示已鎖定可能的造謠者，希望他停止惡意行為，並呼籲大家不要再散播不實傳聞。

他對於在會員制的場所打球，還被偷拍上傳經過修改的照片十分憤怒，擬向俱樂部投訴。

另外，利特看到有網友詢問Super Junior-L.S.S.是否會參加中職的相關活動，他表示：「是說9月21日嗎？L.S.S.會去喔，請大家來喔，東海、銀赫做的那個活動，我有看到直播，我會去台北喔！」在中信兄弟邀請東海、銀赫之後，利特搶先富邦球團證實消息，將在大巨蛋上見到利特、始源及神童的身影，已經讓E.L.F.們十分期待。

